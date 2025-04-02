Алхім та Валеулін: дружина бізнесмена відреагувала на слова його коханки (фото)

Дружина бізнесмена Костянтина Валеуліна Дарʼя вперше відреагувала на роман чоловіка з блогеркою Анною Алхім.

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Про це жінка розповіла у своєму Instagram.

Дар'я зізналася, що бачить "хайп і підлість" у нещодавньому публічному зізнанні зірки мережі в романі з її чоловіком. На думку дружини бізнесмена, це породило багато зайвої критики й скандалів довкола її сімʼї.

"Я довго думала, чи варто щось говорити. Бо я ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття. Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз для того, щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила — не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе. Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати", — зазначила Дар'я Валеуліна.

Дарʼя Валеуліна

Роман Анни Алхім та Костянтина Валеуліна

Наприкінці березня 2025 в мережі активно заговорили про те, що блогерка Анна Алхім зустрічалася з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним, про що вона сама розповіла публічно. Алхім опублікувала їхні фото після того, як чоловік повернувся до дружини, з якою виховує маленьку доньку.

"Ми з Костею були дуже щасливі, ви це бачили по мені, а по ньому всі, хто знав (А ВСІ ЗНАЛИ). Дякую всім, ви вільні. А ви знаєте, що рятує світ? Не любові, ні. Правда врятує світ", — написала блогерка.

Їхні стосунки тривали два роки і були непублічними.

Анна Алхім та Костянтин Валеулін

Нагадаємо, на початку 2024 року Алхім станцювала під російську музику на фоні Алеї загиблих героїв у Хмельницькому. Згодом блогерка говорила, що не знала, що фото на фоні — це загиблі українські воїни.

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