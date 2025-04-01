"Меня понесло": почему жена Кошевого хотела с ним развестись (фото, видео)

Украинский актер Евгений Кошевой и его жена Ксения откровенно рассказали о ссорах в семье и мыслях о разводе.

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Подробностями личной жизни супруги поделились в интервью Славе Демину.

Евгений и Ксения Кошевые рассказали о своем браке

Евгений и Ксения признались, что был один довольно напряженный момент в их отношениях. Тогда пара строила дом, а прораб украл их деньги и исчез. Более того, жена актера как раз была беременна вторым ребенком. На эмоциях у Ксении тогда возникали мысли о разводе. Впрочем, бизнесвумен убеждена, что это было из-за гормонов.

"У нас было строительство дома для мамы. Мы строили и там был прораб, который нас кинул на деньги и я еще была беременной Симой (младшая дочь Кошевых Серафима — ред.). И все — меня понесло. Там еще гормоны были", — вспомнила жена Евгения Кошевого.

Между тем сам актер признался, что иногда срывается на жену, однако больших ссор у них не бывает.

"Бывает такое, что встаешь не с той ноги, о чем-то думаешь не то и потом получается так, что срываешься на Ксюху, а потом думаешь, зачем это я. Это не каждый день, но бывают такие моменты. Я не могу сказать, что во время полномасштабного вторжения это участилось. Эти моменты как были, так и остались. Сейчас мы часто не ссоримся, есть какие-то бытовые вещи, но вот скандалы — нет", — отметил юморист.

Евгений и Ксения Кошевые

Кроме этого, Кошевой рассказал, считает ли себя подкаблучником. По словам актера, он постоянно находится в женской компании: кроме жены, у него есть две дочери, мама и теща.

"Я думаю, что я подкаблучник. Ты не можешь женщин не баловать, они тебя не будут кормить. Шучу, конечно, однако я считаю, что это здоровое подкаблучничество. Если ты этим не злоупотребляешь", — признался юморист.

Евгений и Ксения Кошевые с дочерьми

Евгений Кошевой женился на Ксении в 2007 году. Звездные супруги воспитывают двух дочерей: Варвару и Серафиму.

Напомним, Ксения Кошевая рассказала, почему их с Евгением дочь Варя убегала из дома, выпрыгнув из окна.

Также Фокус писал о том, как Евгений Кошевой рассказал, почему его старшая дочь хочет учиться за границей. По его словам, Варвара нацелилась на обучение в Польше.