"Мене понесло": чому дружина Кошового хотіла з ним розлучитися (фото, відео)

Український актор Євген Кошовий та його дружина Ксенія відверто розповіли про сварки в родині та думки про розлучення.

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Подробицями особистого життя подружжя поділилося в інтервʼю Славі Дьоміну.

Євген та Ксенія Кошові розповіли про свій шлюб

Євген та Ксенія зізналися, що був один доволі напружений момент у їхніх стосунках. Тоді пара будувала будинок, а виконроб вкрав їхні гроші та зник. Ба більше, дружина актора якраз була вагітна другою дитиною. На емоціях у Ксенії тоді виникали думки про розлучення. Втім, бізнесвумен переконана, що це було через гормони.

"В нас було будівництво будинку для мами. Ми будували і там був прораб, який нас кинув на гроші і я ще була вагітною Сімою (молодша донька Кошових Серафима — ред.). І все — мене понесло. Там ще гормони були", — пригадала дружина Євгена Кошового.

Тим часом сам актор зізнався, що інколи зривається на дружину, проте великих сварок у них не буває.

"Буває таке, що встаєш не з тієї ноги, про щось думаєш не те і потім виходить так, що зриваєшся на Ксюху, а потім думаєш, нащо це я. Це не щодня, але бувають такі моменти. Я не можу сказати, що під час повномасштабного вторгнення це почастішало. Ці моменти як були, так і лишилися. Зараз ми часто не сваримося, є якісь побутові речі, але от скандали — ні", — зазначив гуморист.

Євген та Ксенія Кошові

Окрім цього, Кошовий розповів, чи вважає себе підкаблучником. За словами актора, він постійно перебуває в жіночій компанії: окрім дружини, у нього є дві доньки, мама та теща.

"Я думаю, що я підкаблучник. Ти не можеш жінок не балувати, вони тебе не будуть годувати. Жартую, звичайно, однак я вважаю, що це здорове підкаблучництво. Якщо ти цим не зловживаєш", — зізнався гуморист.

Євген та Ксенія Кошові з доньками

Євген Кошовий одружився з Ксенією у 2007 році. Зіркове подружжя виховує двох доньок: Варвару та Серафиму.

Нагадаємо, Ксенія Кошова розповіла, чому їхня з Євгеном донька Варя тікала з дому, вистрибнувши з вікна.

Також Фокус писав про те, як Євген Кошовий розповів, чому його старша донька хоче вчитися за кордоном. За його словами, Варвара націлилася на навчання в Польщі.