"Промокод kozel": в сети отреагировали на роман Алхим с женатым бизнесменом мемами (фото, видео)

В сети бурно отреагировали на новости о романе блогерши Анны Алхим с женатым бизнесменом Константином Валеулиным.

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Фокус собрал самые яркие реакции пользователей.

Накануне жена Константина Валеулина Дарья впервые отреагировала на роман мужа с Алхим.

Дарья призналась, что видит "хайп и подлость" в недавнем публичном признании блогерши в романе с ее мужем.

"Недавно чужая подлость и ущербность вынесли на показ историю, которая должна была остаться между взрослыми людьми, стала темой для чужих сплетен, чужого веселья и чужого осуждения", — отметила жена Константина Валеулина.

Дарья Валеулина

В комментариях женщину поддержали довольно креативным способом.

Вместе с магазинами в комментарии к посту жены бизнесмена Дарьи Валеулиной "пришло" Министерство обороны Украины.

"Константин, готовы предложить вам вакансии в рядах ВСУ, это всегда верное решение. Компания надежных собратьев, настоящее братство и уважение!" — пишет пресс-офицер Минобороны.

В частности, магазин домашней одежды посоветовал спать с пижамами, а не с мужчинами, которые изменяют.

Также украинские креативные предприниматели дали промокод "два стула" для покупки пиджака, который "сидит лучше, чем мужчина в двух семьях одновременно".

А одна мастерица посоветовала набить у нее тату, хотя не "помешало бы набить Костику лицо".

Кроме этого, дарили промокод "козел" и советовали оставаться всегда красивой.

Тем временем магазин обуви посоветовал осуществить в них покупку, чтобы "Костик пошел на**р".

К рекламной дискуссии также присоединилось ритуальное агентство, предложив свои венки в стекле, ведь еще непонятно, как закончится эта история.

А блогер-айтишник пошутил, что сможет потянуть две работы, как и Валеулин две женщины одновременно.

Роман Анны Алхим и Константина Валеулина — детали

В конце марта 2025 года в сети активно заговорили о том, что блогерша Анна Алхим встречалась с женатым бизнесменом Константином Валеулиным, о чем она сама рассказала в Instagram.

"Мы с Костей были очень счастливы, вы это видели по мне, а по нему все, кто знал (А ВСЕ ЗНАЛИ). Спасибо всем, вы свободны. А вы знаете, что спасает мир? Не любовь, нет. Правда спасет мир", — написала звезда сети.

Отношения Алхим и Валеулина длились два года и были непубличными.

Анна Алхим и Константин Валеулин

Напомним, жена Константина Валеулина отреагировала на его роман с Алхим. Дарья призналась, что видит "хайп и подлость" в недавнем публичном признании блогера. По мнению жены бизнесмена, это породило много лишней критики и скандалов вокруг ее семьи.

Также Фокус писал о том, что украинский актер Дмитрий Ярошенко сбежал из Украины во время войны из-за страха мобилизации. Из-за этого съемки фильма, который продюсирует Игорь Кондратюк, срываются.