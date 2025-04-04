Актор Ярошенко, який втік за кордон під час війни, зробив заяву про своє рішення (відео)

Український актор Дмитро Ярошенко пояснив, чому виїхав за кордон під час війни і не повернувся, після заяви Ігоря Кондратюка про зупинку зйомок їхнього фільму "В зеніті".

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Ярошенко підтвердив, що справді перебуває зараз за кордоном. Актор, за його словами, виїхав з України через "важливий міжнародний проєкт", поїздка на який планувалася ще в січні 2022 року. Проте згодом зірка екрану передумав повертатися додому: "через відсутність безпекових гарантій в Україні, строків та шокувальних подій, довелося прийняти рішення про прийняття притулку в інших країнах та реалізувати поточний, важливий проєкт".

Зокрема, актор додав, що увесь цей час контактував як із режисером Стеколенком, так і з Кондратюком, щоб обговорити можливості завершення знімання

"Але, очевидно, що зараз його реалізувати не можливо. Як і багато інших кінопроєктів — через воєнний стан у країні та фінансові потреби на оборону та виживання", — зазначив Дмитро.

Дмитро Ярошенко виїхав з України

До початку великої війни в Україні Кондратюк почав знімати фільм "В зеніті", ставши його продюсером. 2021 року вдалося створити лише частину стрічки. Головна роль у фільмі дісталася актору Дмитру Ярошенку, у якого було 80 відсотків екранного часу. Утім, він під час повномасштабної війни з дозволу Мінкульту виїхав за кордон та не повернувся через страх мобілізації, як розповів Кондратюк. Без Дмитра картину завершити не вдасться.

"Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через боязнь того, що його можуть мобілізувати", — заявив продюсер.

Хто такий Дмитро Ярошенко

Він найбільш відомий за головною роллю у фільмі "Заборонений". Дмитро Ярошенко втілив на екрані українського дисидента та поета Василя Стуса.

Трейлер фільму "Заборонений"

Також Ярошенко знімався у багатьох виставах, серед яких трилогія про владу та моно-вистава "Ідіот". Актор грав у фільмі "Джулія Блу", де зобразив снайпера з посттравматичним синдромом, знятого в Україні після вторгнення РФ 2014 року.

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