Євробачення-2025: Україна вирвалася вперед у ставках букмекерів (фото)

Букмекери оновили ставки на результати півфіналу "Євробачення-2025", яке пройде у травні у Швейцарії. Наразі Україні прогнозують четверте місце.

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Такі прогнози зʼявилися на сайті пісенного конкурсу.

Станом на 4 квітня найбільше шансів на перемогу в Нідерландів. А перед цим тривалий час першою була Швеція, яка стала першою у 2023 році (кубок тоді вдруге забрала співачка Лорін). На третьому місці у прогнозі букмекерів розташувалася Естонія, на четвертому — Україна з шансами 89%.

Цікаво, що Нідерланди 27 березня були четвертими, а Україна була сьомою. Гурт Ziferblat за кілька тижнів представить у Базелі пісню Bird of Pray.

Фото: Скріншот

Тим часом музиканти вже прибули до Швейцарії. У своєму Instagram брати Валентин та Даниїл Лещинські і Федір Ходаков показали кадри, на яких перебували в аеропорту. Представники України на "Євробаченні-2025" зізналися, що прилетіли до Цюриха, після чого вирушать до Базеля, де цього року буде пісенний конкурс. Там вони зніматимуть посткарди — короткі відео, візитівка, яка транслюється на "Євробаченні" перед виступом.

"Короче, ми в Цюриху і ми їдемо в Базель, щоб зняти посткарди", — розповіли учасники гурту Ziferblat.

Ziferblat у Швейцарії Фото: Скріншот

Півфінали "Євробачення-2025" заплановані на 13 та 15 травня, а гранд-фінал, де оберуть переможця, відбудеться 17 травня. На думку букмекерів, загальні шанси Ziferblat на перемогу — 10 місце.

Нагадаємо, пісня Мальти не пройшла цензуру через гру слів, у якій британці чують ненормативну лексику. Після скарг єврофанів Європейська мовна спілка (EBU) взялася за перевірку.

Також Фокус писав про скандал з учасником Естонії TOMMY CASH на "Євробаченні-2025": італійці вимагають дискваліфікації співака.