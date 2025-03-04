Італія вимагає усунути представника Естонії на "Євробаченні-2025": він відреагував (фото, відео)

TOMMY CASH повинен представити в Базелі пісню Espresso Macchiato. Втім, жителям Італії не сподобалася його задумка.

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Італія вимагає дискваліфікувати з "Євробачення-2025" представника Естонії TOMMY CASH. Про це пише The Guardian.

Пісня TOMMY CASH

Італійців образило стереотипне зображення їхньої нації в пісні Espresso Macchiato.

Італійська асоціація споживачів Codacons звернулася до Європейської мовної спілки та звернула увагу на те, чи доречно допускати до участі в конкурсі композицію, яка "ображає країну і цілу націю".

У пісні звучать такі рядки: "Пітніє, як мафіозі, а життя схоже на спагеті — важке, поки його не звариш". Свій трек TOMMY CASH виконує ламаною англійською та італійською мовами.

TOMMY CASH

До того ж, італійці звернули увагу на те, що в композиції йдеться про мафію та демонстрацію розкоші.

Тим часом TOMMY CASH зазначив, що не мав на меті образити італійців. Співак додав, що з повагою ставить до Італії, любить італійську кухню, дизайн і каву, тому не думав, що пісня може викликати критику.

"Я дуже вірю в цю пісню. У ній є щось магічне. Ніхто з моєї команди не хотів, щоб вона вийшла, бо це дуже відрізнялося від моїх попередніх пісень, але коли я зіграв її своїй бабусі, вона почала плакати. Тоді зрозумів, що в ній є щось особливе", – відреагував на критику естонець.

Тим часом у мережі жартують над тим, що італійці "арештували" TOMMY CASH.

TOMMY CASH

Хто такий TOMMY CASH

Томас Таммеметс народився в Таллінні у 1991 році. Артист відомий своїми тісними звʼязками з росіянами, адже записував пісні з російськими гуртами, гастролював РФ і відвідував окупований Крим у 2021 році. А його номер на "Євробаченні-2025" ставить росіянка Аліна Пязок.

Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025"

Тим часом букмекери вважають, що "Євробачення-2025", яке проходитиме у швейцарському Базелі, може виграти Швеція. Український гурт Ziferblat, який буде представляти нашу країну з піснею Bird of Pray, наразі посідає 11 місце, а Естонія — 5. Конкурс відбудеться в травні.

Нагадаємо, Потап вважає, що представник Естонії виграє на "Євробаченні-2025".

Також Фокус писав про відмову представника Італії брати участь у "Євробаченні-2025".