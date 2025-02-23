Представник Італії на "Євробаченні-2025" раптово відмовився від участі: що сталося (фото, відео)

Італію у Швейцарії мав представляти Olly з композицією Balorda Nostalgia. За нього віддали найбільше голосів на фестивалі Sanremo.

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Представник Італії на "Євробаченні-2025" раптово відмовився від участі в пісенному конкурсі, який цього року проходить у Швейцарії. Про своє рішення співак Olly (Федеріко Олів'єрі) розповів в Instagram.

Пісня Olly

Італію в Базелі мав представляти Olly з композицією Balorda Nostalgia. За цього музиканта віддали найбільше голосів на фестивалі Sanremo. Втім, у травні, коли буде проходити саме "Євробачення", в Olly запланований тур, на який уже продані квитки. Тому артист відмовився їхати до швейцарського міста наприкінці весни.

"Я вирішив відмовитися від можливості брати участь у пісенному конкурсі, усвідомлюючи, що це одна з тих речей, які, можливо, трапляються з тобою лише раз у житті. Я бажаю успіхів тому, хто займе моє місце", — написав він.

Зокрема, співак подякував тим, хто голосував за нього і дав йому можливість мати цей привілей.

"Сподіваюсь скоро побачити вас на одному з моїх концертів, щоб повернути всю любов, яку я отримую цими днями. Для мене це рішення — це мій спосіб прислухатися до себе і, можливо, також мій викручений спосіб сказати дякую", — додав Olly.

Olly

Замість Olly до Швейцарії поїде інший артист — Lucio Corsi. Він посів друге місце на фестивалі Sanremo. Співак представлятиме свою країну з композицією Volevo Essere Un Duro.

Пісня Lucio Corsi

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