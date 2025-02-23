Представитель Италии на "Евровидении-2025" внезапно отказался от участия: что произошло (фото, видео)

Италию в Швейцарии должен был представлять Olly с композицией Balorda Nostalgia. За него отдали больше всего голосов на фестивале Sanremo.

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Представитель Италии на "Евровидении-2025" внезапно отказался от участия в песенном конкурсе, который в этом году проходит в Швейцарии. О своем решении певец Olly (Федерико Оливьери) рассказал в Instagram.

Песня Olly

Италию в Базеле должен был представлять Olly с композицией Balorda Nostalgia. За этого музыканта отдали больше всего голосов на фестивале Sanremo. Впрочем, в мае, когда будет проходить именно "Евровидение", у Olly запланирован тур, на который уже проданы билеты. Поэтому артист отказался ехать в швейцарский город в конце весны.

"Я решил отказаться от возможности участвовать в песенном конкурсе, осознавая, что это одна из тех вещей, которые, возможно, случаются с тобой лишь раз в жизни. Я желаю успехов тому, кто займет мое место", — написал он.

В частности, певец поблагодарил тех, кто голосовал за него и дал ему возможность иметь эту привилегию.

"Надеюсь скоро увидеть вас на одном из моих концертов, чтобы вернуть всю любовь, которую я получаю в эти дни. Для меня это решение — это мой способ прислушаться к себе и, возможно, также мой извращенный способ сказать спасибо", — добавил Olly.

Olly

Вместо Olly в Швейцарию поедет другой артист — Lucio Corsi. Он занял второе место на фестивале Sanremo. Певец будет представлять свою страну с композицией Volevo Essere Un Duro.

Песня Lucio Corsi

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