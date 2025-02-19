"Евровидение-2025": какие шансы у Украины на победу в конкурсе (видео)

"Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал пройдет 17 мая.

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Букмекеры оценили вероятность победы Украины на "Евровидении-2025". Эксперты сделали свои ставки, о чем стало известно с сайта песенного конкурса.

По прогнозам букмекеров по состоянию на февраль, больше всего шансов на победу имеет Швеция, у которой сейчас 14% вероятности первого места. Впрочем, эта страна еще официально не представила своего участника. Вероятно, такие проценты из-за победы певицы Loreen в 2023 году.

Второе место рейтинга букмекеров сейчас у Финляндии. В тройку также вошла Франция, а за ней следуют Израиль и Эстония.

А украинская группа Ziferblat, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2025" с песней Bird of Pray, сейчас на 20 строчке с 2%.

Букмекеры сделали ставки на победителей "Евровидения-2025" Фото: скріншот

Где и когда состоится "Евровидение-2025"

"Евровидение-2025" пройдет в швейцарском городе Базель, ведь в 2024 году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней The Code. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал пройдет 17 мая.

Ziferblat будет представлять Украину на "Евровидении-2025"

Это уже будет 69-й международный песенный конкурс, из которых Украина трижды получала первые места: Руслана, Джамала и Kalush Orchestra.

Напомним, как украинские звезды отреагировали на Нацотбор на "Евровидение-2025".

Также Фокус писал о группе Ziferblat, которая будет представлять Украину в Швейцарии.