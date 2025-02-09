"Заслуженная победа": украинские звезды прокомментировали Нацотбор на "Евровидение-2025" (фото)

Юрий Юрченко отметил, что во время трансляции мало упоминали о войне. Между тем Злата Огневич считает, что культура сейчас "на часі".

Related video

В ночь на 9 февраля украинцы выбрали своего представителя на "Евровидении-2025", которое в этом году принимает Швейцария. Им стала группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Фокус собрал реакцию звезд на Нацотбор на песенный конкурс.

Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич отметила, что культура сейчас "на часі".

"Очень рада, что наконец украинскому слушателю нужны стильные, интересные, современные артисты с современной музыкой", — сказала исполнительница.

Злата Огневич призналась, что ее фаворитами были Маша Кондратенко, Ziferblat, MOLODI. Собственно говоря, среди них оказался и победитель.

Злата Огневич

Андрей Данилко

Певец показал в сторис себя же на одном из предыдущих Нацотборов, когда он сказал фразу, которая уже стала мемом: "Давайте поскандалим".

В этом году Данилко не был среди жюри песенного конкурса, а в свое время его образ Верки Сердючки занял второе место на "Евровидении-2007".

В комментарии для ТСН музыкант лаконично прокомментировал выступление победителей конкурса и сам Нацотбор: "Мощно".

Андрей Данилко

Христина Соловий

Певица вспомнила свое интервью с Машей Ефросининой, которое активно обсуждали в сети.

"Краем глаза посмотрела Нацотбор. Скажу вам, что это было не так страстно, как даже моя беседа с Машей Ефросининой", — написала Соловий.

Христина Соловий

Юрко Юрченко

Украинский музыкант и военный Юрко Юрченко отметил, что во время четырехчасовой трансляции было мало заявлений о войне.

"Не хочу выглядеть занудой, но за всю трансляцию этой местной "евродвижушки" (в которой и я дважды был замечен, но при немножко других обстоятельствах) ни разу не прозвучало словосочетание ВСУ! Вооруженные Силы Украины! Люди, которые держат сейчас эту грешную Землю, чтобы она не сошла окончательно с орбиты!" — написал Юрченко.

В частности, музыкант выразил свое положительное впечатление от участников песенного конкурса, однако признался, что ему "не хватило мурашек".

"Потому что как и всегда — украинская музыка на высоте! Я всегда говорил и сейчас так считаю, что Украина рано или поздно станет новой музыкальной Меккой, как в свое время Англия", — отметил Юрко Юрченко.

Юрко Юрченко

Катя Chilly

Украинская певица назвала Нацотбор 2025 года одним из самых профессиональных вокально. Исполнительница оценила работу с микрофоном и мастерство голосов, отметив работу продюсера конкурса Тины Кароль. В то же время Chilly отметила, что ведущие не имели возможности раскрыться и использовали русизмы. Певица также высоко оценила победителей конкурса Ziferblat.

"Я считаю, заслуженная победа. Просто как пожелание — через голос не создавать избыточный потенциал и не напрягаться, чтобы голос смог раскрыть объем. Не "биться" на сцене, а просто проявить свое чудо на сцене. Все остальное от образа до постановки и собственно самой музыки, — класс… Эти ребята умеют анализировать слова мастеров и превращать их в свою силу, это их инструмент несокрушимости, последовательности и труда, потому что у них есть ядро. Я хочу, чтобы у них все получилось. Также хочу чтобы ураган жизни не разрушил их целостность между собой. Они поддерживают друг друга изнутри и каждый на своем месте", — написала Катя Chilly.

Катя Chilly

Алан Бадоев

Режиссер Алан Бадоев сделал репост поста о победителях конкурса, написав: "Это и есть музыка и ее сила".

Алан Бадоев

Отметим, что само "Евровидение-2025" пройдет в Швейцарии в мае.

Тимур Мирошниченко с группой Ziferblat

Напомним, группа Ziferblat рассказала в интервью Фокусу о своей второй попытке на "Евровидении".

Ранее Фокус писал о ставках букмекеров на победителя в Нацотборе.