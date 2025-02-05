О конфликтах, семейном деле и второй попытке на Евровидении: Ziferblat в интервью Фокусу

Группа Ziferblat — это история о музыке, братстве и экспериментах. Музыканты разные по темпераменту, но вместе создают уникальный звук. В этом году они во второй раз попали в финал Нацотбора на Евровидение и готовы удивить зрителей. Как распределяют роли в коллективе, что делают с конфликтами и какой видят свою музыку — читайте в интервью Фокусу.

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Когда музыка становится семейным делом, избежать споров невозможно. Но для группы Ziferblat это не помеха, а движущая сила творчества. Они во второй раз борются за право представить Украину на Евровидении и уже имеют главный урок от прошлого опыта: оставаться собой. История двух братьев Федора и Даниила — в эксклюзивном интервью Фокусу.

Основатели группы — родные братья, и все вы объединены общим делом, но при этом очень разные. Как разделяете роли в коллективе? Есть ли у вас определенные механизмы для принятия важных решений?

Фёдор: Каждый из нас делает то, что получается у него лучше всего. Мы разные по темпераменту, по интересам, поэтому удачно дополняем друг друга. Такой симбиоз сделал из нас классную команду.

Даниил: Четкого механизма нет, я бы назвал это природной стихией. Роли каждого из нас в коллективе постоянно меняются.

Как вам удается преодолевать возможные конфликты внутри группы?

Федор: Иногда ссоримся, и это обычно случается во время написания музыки. Но всегда идем друг другу навстречу, потому что нас объединяет важное дело, ради которого мы и работаем.

Даниил: Не отрицаю, мы можем ссориться. Но когда задумываешься о том, что через 30 лет эти ссоры не будут иметь никакого значения, а в сухом остатке будет только любовь сквозь время — успокаиваешься и ищешь компромисс.

Валентин: Конфликты — важная часть творческого процесса, если что-то создают больше одного человека. Из них рождаются хорошие идеи. Морально это тяжело, но иногда стоит того.

группа Ziferblat Фото: гурт Ziferblat

Какая главная идея вашего творчества? Как вам хочется, чтобы люди воспринимали песни группы Ziferblat?

Федор: Для меня главное — раскрываться с разных сторон, быть собой и выходить за пределы общепринятых стандартов. Экспериментировать и всегда находить золотую середину. Я с детства больше всего люблю в песнях именно мелодическую составляющую, поэтому это и является фокусом в нашем творчестве. А в какой это будет обертке, уже зависит от опыта и предпочтений.

Даниил: Для меня музыка — это жизненное путешествие. Песни должны быть чем-то большим, чем позиция в чарте. Музыка должна быть историей, настоящим событием. Это, по моему мнению, и является главной идеей наших песен.

Валентин: Банально, но мы просто стараемся делать то, что нравится лично нам. Так получилось, что это находит отклик у других людей. Это замечательно.

Как менялась ваша музыка от начала карьеры и по сей день? Какие основные этапы творческого развития выделите?

Даниил: Она менялась в соответствии с нашим взрослением и профессиональным ростом. Считаю, что у нас с братом было позднее созревание, поэтому некоторые этапы затянулись. (Улыбается.) Я бы сейчас выделил следующие три этапа: подростковый рок-н-ролл; ошибочный поворот не туда во время учебы в университете; личностное созревание после 23 лет.

Валентин: А мне вот как раз не кажется, что был какой-то "ошибочный поворот не туда". Все шло, как должно было идти. Без этого мы бы не были там, где мы сейчас. Нас это учило. У нас не было рядом наставника или какого-то руководителя. Все сами. Поэтому, по моему мнению, такие ошибки, которые мы делали — это естественно.

группа Ziferblat Фото: гурт Ziferblat

В 2025 году вы участвуете в Национальном отборе на Евровидение, и фактически это ваша вторая попытка. Как вы узнали, что попали в шортлист? Какими были ваши первые эмоции?

Фёдор: В этот раз мы готовились более настойчиво. Записали три песни и до последнего не могли определиться, какую из них подавать. Оказаться в финале во второй раз для нас было очень приятно, это вдохновило. Но в этот раз мы настроены более решительно.

Валентин: На самом деле, фактически третья. До этого когда-то мы останавливались на этапе "лонглиста". Но тем не менее, оказаться во второй раз в финале — большая честь. Хотя мы для этого много работаем, оно же не происходит просто так. Это огромный труд.

Какие основные уроки вынесли из прошлогоднего участия в Нацотборе и что бы посоветовали сейчас себе тогдашним?

Федор: Я посоветовал бы себе больше ценить и уважать всех, кто вовлечен в процесс подготовки к участию в конкурсе. Потому что теперь понимаю, какой это тяжелый труд и ответственность.

Даниил: Урок первый и последний — фокусироваться только на себе, не рассеивать энергию на несущественное.

Как возникла идея песни для Евровидения, на создание которой было потрачено почти полгода? Поскольку это не единственная композиция, которую вы рассматривали как конкурсную, то по каким критериям выбрали персонального фаворита?

Федор: Основные критерии для песни: добавить больше спонтанности и эмоций. На этот раз композиция получилась более сложной, но в то же время она интереснее.

Даниил: У нас было три песни-кандидатки. По моему мнению, каждая из них могла бы достойно представить нас на конкурсе. Но мы выбрали именно ту, что была ближе каждому из нас именно на момент принятия решения.

Валентин: Так сложилось, что мы выбрали песню именно моего авторства, на этот раз. Возможно и это сыграло роль, потому что на момент принятия решения мы были твердо уверены, что нужно что-то совершенно другое, быть такими, какими зрители и жюри Нацотбора нас еще не видели.

группа Ziferblat Фото: гурт Ziferblat

Есть ли фавориты среди участников Нацотбора 2025? Как оцениваете конкуренцию?

Даниил: Есть, но в этом году я уже хорошо знаю о том, как сложно готовиться каждому участнику на этапе отбора. Поэтому из-за уважения к работе людей не буду отвечать на этот вопрос.

Валя: Что-то нравится больше, что-то меньше. Но пусть своего фаворита зритель выбирает без подсказок 8 февраля.

Как готовитесь к выступлению на Нацотборе и к возможности представлять Украину на Евровидении?

Фёдор: Пусть это будет сюрпризом. Держим интригу и приглашаем всех посмотреть выступление 8 февраля под номером 9!

Даниил: Основная подготовка — это вокал. Меня волнует пение, детали бэк-вокала. Наш номер — это уже работа большого количества замечательных людей, сейчас я хотел бы оставить это в тишине.

В свое время на шоу "Х-Фактор" Игорь Кондратюк назвал вашу музыку "черти что". Обидело ли это вас? Что бы вы сегодня ответили ему?

Даниил: Нет, меня это не обидело. Наоборот, я кайфую от умения Игоря сыграть "плохого парня". Шоу — это бутафория. Мы же не презираем актера, который прекрасно сыграл антагониста в сериале или фильме.

Валентин: На самом деле так классно, что у определенной аудитории эта фраза уже стала "мемом".

В прошлом году вы почти поехали на Евровидение-2024. Не боитесь, что снова не удастся? Будет ли тогда третья попытка?

Фёдор: Надеюсь, что на этот раз нам все удастся. Конечно, переживаем, но нас это не останавливает.

Даниил: Да, мы волнуемся, но уверенно шагаем дальше. Сейчас наш фокус только на победе в нынешнем отборе.

Что сделаете в первую очередь утром 9 февраля?

Федор: Хорошенько высплюсь, а потом вкусно позавтракаю. Люблю свою рутину.

Даниил: Как же я согласен с Федором! Я еще, наверное, сяду за углубленный английский. Потому что вдруг № 9 в этом году будет счастливым? (Смеется.)

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Мартыновская в эксклюзивном интервью Фокусу рассказала о войне, отношениях с Владимиром Ярославским и новом сезоне "МастерШеф".