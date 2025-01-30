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Ольга Мартыновская про войну, отношения с Владимиром Ярославским и новый сезон "МастерШеф": интервью Фокусу

Ольга Мартыновская, интервью Ольги Мартыновской, Николаевщина, "МастерШеф" судья, личная жизнь Ольги Мартыновской, личная жизнь Ольги Мартыновской,
Фото: коллаж Фокус | Ольга Мартыновская

Телеканал СТБ продолжает производство юбилейного 15-го сезона любимого кулинарного реалити-шоу украинских зрителей "МастерШеф". Это настоящий второй день рождения проекта, ведь из-за разрушения легендарного павильона в результате атаки россиян, съемки впервые проходят на новой локации.

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Уже этой весной 2025 зрители увидят долгожданную премьеру, а пока — мы пообщались с одной из судей "МастерШеф" — Ольгой Мартыновской. О родной Николаевской области, переменах в жизни, отношениях с Владимиром Ярославским и личной жизни — читайте в интервью Фокусу.

Вы родом из Николаевской области, где сейчас продолжают жить ваши родители. Это область, которая даже сейчас часто под обстрелами оккупантов. Какая ситуация у ваших родителей?

Да, я родом из Николаевской области, из Братского района. Он смежный с Вознесенским районом, недалеко от Южноукраинска. С началом полномасштабного вторжения, конечно, глобально гордились и гордимся каждым украинцем и каждым нашим регионом. Но мои ощущения и осознание принадлежности к Николаевскому региону, ведь именно там все корни, кровь, пот и наш род, дает мне определенную внутреннюю гордость. Ты не можешь никогда быть сепарированным полностью. Гордость за эту местность, за этих людей.

Считаю, что именно благодаря Николаеву, в частности, оккупанты не пошли в Одессу. Он мужественно стоял, защищая Одессу, себя, помогая Херсону. Я очень горжусь этими людьми, даже не будучи там в этот момент. Мои родители, слава Богу, живут в небольшом селе в северной части региона, поэтому до нас оккупанты не дошли. Однако оно является определенной транзитной линией для дронов и ракет. Родители каждый раз видят, как все летит, у них только вздрагивает сердце от того, куда именно. Волнуешься за детей, за каждого человека. Над домом всегда очень низко пролетают. Каждый раз и сердце сжимается, и мурашки бегают. К этому не привыкнешь никогда.

Ольга Мартыновская, интервью Ольги Мартыновской, Николаевщина, "МастерШеф" судья, личная жизнь Ольги Мартыновской, личная жизнь Ольги Мартыновской, Fullscreen
Ольга Мартыновская с семьей
Фото: МастерШеф СТБ

Недавно в рамках совместного проекта Министерства экономики Украины, Программы развития ООН, социального предприятия "Моим.Родным" ездили в Николаевскую область для исследования вопроса разминирования, его освещения. Ведь Николаевская и Херсонская области остаются лидерами по заминированию площади, а это аграрные регионы.

Очень упали показатели выращивания зерновых и других культур, очень пострадали фермы. Что радует и удивляет, — это люди, их неустанное желание жить несмотря ни на что, делать свое дело. Другого они не знают и не хотят, им не нужна ни другая страна, ни другие населенные пункты, они поднимают эту землю. Я думала, что только в книжках можно читать и слышать от учителей истории, как восстанавливались после войн, а сейчас видим все собственными глазами. Николаевскому региону еще остается много работы и сейчас, и по окончанию войны. Но каждый человек, стиснув зубы, делает все необходимое.

Ольга Мартыновская, интервью Ольги Мартыновской, Николаевщина, "МастерШеф" судья, личная жизнь Ольги Мартыновской, личная жизнь Ольги Мартыновской, Fullscreen
Ольга Мартыновская
Фото: МастерШеф СТБ

Вы в проекте "МастерШеф" с 2015 года. Какой наиболее эффективный скилл вы развили благодаря проекту?

Очень классный вопрос! В 2013 году я пришла на проект участницей, в 2015 — работала фудпродюсером, то есть за кулисами отвечала за всю фуд-часть, а с 2019 работаю судьей. Возможно кто-то ожидает, что я буду рассказывать о кулинарных скиллах, но прежде всего я научилась, и считаю это самым крутым достижением, управлять эмоциями. Я очень эмоциональный человек, зажигаюсь в секунду. Еще я правдолюб, если уверена, что что-то несправедливо, всегда начинаю возражать и дискутировать.

Тарелки я никогда не била, но были споры с коллегами и руководителями. Особенно за последние 5 лет, в роли судьи. Очень хочу отметить моего коллегу Эктора, его профессионализм, опытность — и жизненную, и на проекте. Я много учусь, слушая его советы, расту, за что я ему очень благодарна. Благодаря команде и себе я научилась управлять эмоциями, теперь они мне подконтрольны. В зависимости от ситуации понимаю, какой нужен настрой, какой должен быть tone of voice. Конечно, не без факапов, за которые я потом сама себя ругаю. Мы все живые люди, нас любят за то, что мы настоящие, что мы позволяем эмоциям жить, но мозг и чувства должны быть в гармонии. Сначала стоит начать внутренний диалог, а потом уже выходить к окружающим. Тогда это красивая история, от которой всем классно. Конечно, навыков, которые получила благодаря проекту и людям, которые там работают, очень много, и очень этому рада.

Ольга Мартыновская, интервью Ольги Мартыновской, Николаевщина, "МастерШеф" судья, личная жизнь Ольги Мартыновской, личная жизнь Ольги Мартыновской, Fullscreen
Ольга Мартыновская
Фото: МастерШеф СТБ

Вашу личную жизнь поклонники держат под пристальным вниманием. Некоторые до сих пор ожидают, что вы заявите о том, что являетесь парой с Владимиром Ярославским, хотя вы неоднократно это опровергали. Что сейчас происходит в вашей личной жизни?

Прочитала вопрос и вспомнила, что Вова мне звонил два дня назад, я была очень занята, пообещала перезвонить и не набрала. Вовчик звонил просто поговорить, сказать, что соскучился. Этим можно ответить на вопрос, кто мы друг другу. Мы не пара, но в то же время — пара платоническая, пара людей, которые искренне любят друг друга, но без сексуального контекста. У нас очень близкие, классные и комфортные дружеские отношения. Моя Вера обожает Вову, я горжусь им, восхищаюсь его талантом. Мы поддерживаем друг друга, где-то внутренне конкурируем и этим делаем друг друга лучше.

У нас с Вовой и Эктором очень похожие взгляды на кулинарию, поэтому нам очень комфортно работать. С Вовой у нас ничего не меняется, и это прекрасно, я очень благодарна судьбе, обстоятельствам и непосредственно Вове за то, что умеем дружить без зависти, с верой и поддержкой друг друга. Эктор стоит для меня в паре с ним, я точно так же его очень поддерживаю и уважаю. Эктор в Ирпене, мы с Вовой в центре, поэтому чаще видимся. У нас есть группа, где мы общаемся втроем, иногда смеемся там, иногда ссоримся, шлем кружочки и очень ценим друг друга.

Относительно личного — мне сложно отвечать, ведь все в процессе становления. Есть человек, которого я люблю, и так же верю, что этот человек любит меня. Мы не живем вместе, пытаемся выстраивать отношения. Раньше я думала, когда люди любят друг друга, все очень просто: живут счастливую жизнь и умирают в один день, но это наивно. Мы взрослые и сформированы, меняться сложно, всем нужно подстраиваться. Мы в процессе, я буду держать в курсе всех, кого это интересует. Мы точно сделаем все, чтобы справиться.

Ольга Мартыновская, интервью Ольги Мартыновской, Николаевщина, "МастерШеф" судья, личная жизнь Ольги Мартыновской, личная жизнь Ольги Мартыновской, Fullscreen
Ольга Мартыновская
Фото: МастерШеф СТБ

Чем сегодня зарабатываете на жизнь? Какую роль в этом играет "МастерШеф"?

В моем случае "МастерШеф" играет ключевую роль, главную и основную. Все с него началось, все на нем завязалось и с ним все продолжается. Именно на "МастерШеф", будучи участницей, а не победительницей, в процессе съемок я поняла, что все не зря. Я не зря пришла на проект, потому что произошла вот эта магия внутри, пошли бабочки в животе и пришло ощущение и понимание, что я нашла свое предназначение. Я знаю, кем я хочу быть в жизни, что я хочу делать, чем заниматься. Мое призвание на кухне, оно вот здесь.

Считаю это самым большим своим достижением и самым большим счастьем. Это работа, которую обожаешь, которую любишь, которая приносит тебе и удовольствие, и развитие, и средства, и признание, и все-все-все. Поэтому и дополнительные моменты, например, в плане рекламных коллабораций, реализации на кухнях ресторанов, написания книг, моя образовательная деятельность, это производные именно от "МастерШеф". Со стороны коллегам-поварам, которые задействованы только в ресторанном спектре, может показаться, что телевидение — оно не о кулинарии. Но все мы умеем готовить и делаем это прекрасно. Поэтому сказать, что моя зарплата на "МастерШеф" в N раз меньше, чем я зарабатываю на рекламном контракте, например, я не могу. Ведь знаю, что все контракты, всю реализацию я получила и получаю благодаря "МастерШеф".

Очень люблю этот проект! Иногда сижу, думаю, и у меня катятся слезы от того, как прекрасно случилось, что я, простая Оля с Николаевщины, оказалась там. Помню, как смотрела телевизор, не могла понять, как люди в нем помещаются, как они в него попадают, какой это другой мир. И сейчас быть его частью, делать классные вещи, хорошо влиять на людей… Я знаю, что многих где-то мотивирую, где-то вдохновляю, где-то улыбаю. С любовью отношусь и к работе, и к зрителям. Мне от этого так радостно, до слез.

Найти себя и чувствовать себя в этом максимально гармонично и комфортно — настоящее удовольствие. Поэтому воспользуюсь случаем и еще раз поблагодарю этот проект и его команду, людей, которые в меня поверили. В частности Эктора, который меня очень поддерживал. После проекта я с ним работала, он пригласил меня на работу, многому научил, всегда верил, прощал, принимал, отпускал, снова принимал. Как взрослый мужчина, как папа. Поэтому я благодарна "МастерШеф" и хочу, чтобы он никогда не заканчивался. Точно знаю, что нам еще есть чем удивить. Напомню, совсем скоро, этой весной, наших зрителей ждет новый 15-й сезон, он будет особенным.

Ольга Мартыновская, интервью Ольги Мартыновской, Николаевщина, "МастерШеф" судья, личная жизнь Ольги Мартыновской, личная жизнь Ольги Мартыновской, Fullscreen
Ольга Мартыновская
Фото: МастерШеф СТБ

В сети есть информация, что вы совладелица ресторана "Les Foodies" в Париже. Работает ли ресторан сегодня? Изменилось ли его меню после начала полномасштабного вторжения?

Во-первых, я уже не имею отношения к этому заведению. Все партнерства и связи разорваны. Все цивильно, вежливо, но мы пошли каждый своим путем. Ресторан существует по тому же адресу. Там изменился и персонал, и меню, и шеф. Остались только те же самые диваны, тарелки, столики и стены. Это навсегда будет моей замечательной французской историей.

Это моя душа, мой рост, мои страхи, мои яркие эмоции, моя маленькая Вера, которая там росла, мое одиночество при куче людей вокруг, и прекрасная страница жизни, которую я очень уважаю и люблю. Иногда, открывая фото, я будто их поглаживаю на телефоне, потому что очень нежно отношусь к этому проекту, к людям, к тому, что со мной там произошло. Возможно когда-то я буду возить гастротуры или экскурсии в Париж, мы будем заходить вместе с моими друзьями и туристами в это заведение, и я обязательно буду рассказывать невероятные истории, которые там произошли.

Ранее Фокус публиковал интервью с ведущим и волонтером Андреем Джеджулой. Кроме того, участники Нацотбора на "Евровидение 2025" — группа MOLODI поделились с Фокусом сокровенным.