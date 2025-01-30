Ольга Мартыновская про войну, отношения с Владимиром Ярославским и новый сезон "МастерШеф": интервью Фокусу

Телеканал СТБ продолжает производство юбилейного 15-го сезона любимого кулинарного реалити-шоу украинских зрителей "МастерШеф". Это настоящий второй день рождения проекта, ведь из-за разрушения легендарного павильона в результате атаки россиян, съемки впервые проходят на новой локации.

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Уже этой весной 2025 зрители увидят долгожданную премьеру, а пока — мы пообщались с одной из судей "МастерШеф" — Ольгой Мартыновской. О родной Николаевской области, переменах в жизни, отношениях с Владимиром Ярославским и личной жизни — читайте в интервью Фокусу.

Вы родом из Николаевской области, где сейчас продолжают жить ваши родители. Это область, которая даже сейчас часто под обстрелами оккупантов. Какая ситуация у ваших родителей?

Да, я родом из Николаевской области, из Братского района. Он смежный с Вознесенским районом, недалеко от Южноукраинска. С началом полномасштабного вторжения, конечно, глобально гордились и гордимся каждым украинцем и каждым нашим регионом. Но мои ощущения и осознание принадлежности к Николаевскому региону, ведь именно там все корни, кровь, пот и наш род, дает мне определенную внутреннюю гордость. Ты не можешь никогда быть сепарированным полностью. Гордость за эту местность, за этих людей.

Считаю, что именно благодаря Николаеву, в частности, оккупанты не пошли в Одессу. Он мужественно стоял, защищая Одессу, себя, помогая Херсону. Я очень горжусь этими людьми, даже не будучи там в этот момент. Мои родители, слава Богу, живут в небольшом селе в северной части региона, поэтому до нас оккупанты не дошли. Однако оно является определенной транзитной линией для дронов и ракет. Родители каждый раз видят, как все летит, у них только вздрагивает сердце от того, куда именно. Волнуешься за детей, за каждого человека. Над домом всегда очень низко пролетают. Каждый раз и сердце сжимается, и мурашки бегают. К этому не привыкнешь никогда.

Ольга Мартыновская с семьей Фото: МастерШеф СТБ

Недавно в рамках совместного проекта Министерства экономики Украины, Программы развития ООН, социального предприятия "Моим.Родным" ездили в Николаевскую область для исследования вопроса разминирования, его освещения. Ведь Николаевская и Херсонская области остаются лидерами по заминированию площади, а это аграрные регионы.

Очень упали показатели выращивания зерновых и других культур, очень пострадали фермы. Что радует и удивляет, — это люди, их неустанное желание жить несмотря ни на что, делать свое дело. Другого они не знают и не хотят, им не нужна ни другая страна, ни другие населенные пункты, они поднимают эту землю. Я думала, что только в книжках можно читать и слышать от учителей истории, как восстанавливались после войн, а сейчас видим все собственными глазами. Николаевскому региону еще остается много работы и сейчас, и по окончанию войны. Но каждый человек, стиснув зубы, делает все необходимое.

Ольга Мартыновская Фото: МастерШеф СТБ

Вы в проекте "МастерШеф" с 2015 года. Какой наиболее эффективный скилл вы развили благодаря проекту?

Очень классный вопрос! В 2013 году я пришла на проект участницей, в 2015 — работала фудпродюсером, то есть за кулисами отвечала за всю фуд-часть, а с 2019 работаю судьей. Возможно кто-то ожидает, что я буду рассказывать о кулинарных скиллах, но прежде всего я научилась, и считаю это самым крутым достижением, управлять эмоциями. Я очень эмоциональный человек, зажигаюсь в секунду. Еще я правдолюб, если уверена, что что-то несправедливо, всегда начинаю возражать и дискутировать.

Тарелки я никогда не била, но были споры с коллегами и руководителями. Особенно за последние 5 лет, в роли судьи. Очень хочу отметить моего коллегу Эктора, его профессионализм, опытность — и жизненную, и на проекте. Я много учусь, слушая его советы, расту, за что я ему очень благодарна. Благодаря команде и себе я научилась управлять эмоциями, теперь они мне подконтрольны. В зависимости от ситуации понимаю, какой нужен настрой, какой должен быть tone of voice. Конечно, не без факапов, за которые я потом сама себя ругаю. Мы все живые люди, нас любят за то, что мы настоящие, что мы позволяем эмоциям жить, но мозг и чувства должны быть в гармонии. Сначала стоит начать внутренний диалог, а потом уже выходить к окружающим. Тогда это красивая история, от которой всем классно. Конечно, навыков, которые получила благодаря проекту и людям, которые там работают, очень много, и очень этому рада.

Ольга Мартыновская Фото: МастерШеф СТБ

Вашу личную жизнь поклонники держат под пристальным вниманием. Некоторые до сих пор ожидают, что вы заявите о том, что являетесь парой с Владимиром Ярославским, хотя вы неоднократно это опровергали. Что сейчас происходит в вашей личной жизни?

Прочитала вопрос и вспомнила, что Вова мне звонил два дня назад, я была очень занята, пообещала перезвонить и не набрала. Вовчик звонил просто поговорить, сказать, что соскучился. Этим можно ответить на вопрос, кто мы друг другу. Мы не пара, но в то же время — пара платоническая, пара людей, которые искренне любят друг друга, но без сексуального контекста. У нас очень близкие, классные и комфортные дружеские отношения. Моя Вера обожает Вову, я горжусь им, восхищаюсь его талантом. Мы поддерживаем друг друга, где-то внутренне конкурируем и этим делаем друг друга лучше.

У нас с Вовой и Эктором очень похожие взгляды на кулинарию, поэтому нам очень комфортно работать. С Вовой у нас ничего не меняется, и это прекрасно, я очень благодарна судьбе, обстоятельствам и непосредственно Вове за то, что умеем дружить без зависти, с верой и поддержкой друг друга. Эктор стоит для меня в паре с ним, я точно так же его очень поддерживаю и уважаю. Эктор в Ирпене, мы с Вовой в центре, поэтому чаще видимся. У нас есть группа, где мы общаемся втроем, иногда смеемся там, иногда ссоримся, шлем кружочки и очень ценим друг друга.

Относительно личного — мне сложно отвечать, ведь все в процессе становления. Есть человек, которого я люблю, и так же верю, что этот человек любит меня. Мы не живем вместе, пытаемся выстраивать отношения. Раньше я думала, когда люди любят друг друга, все очень просто: живут счастливую жизнь и умирают в один день, но это наивно. Мы взрослые и сформированы, меняться сложно, всем нужно подстраиваться. Мы в процессе, я буду держать в курсе всех, кого это интересует. Мы точно сделаем все, чтобы справиться.

Ольга Мартыновская Фото: МастерШеф СТБ

Чем сегодня зарабатываете на жизнь? Какую роль в этом играет "МастерШеф"?

В моем случае "МастерШеф" играет ключевую роль, главную и основную. Все с него началось, все на нем завязалось и с ним все продолжается. Именно на "МастерШеф", будучи участницей, а не победительницей, в процессе съемок я поняла, что все не зря. Я не зря пришла на проект, потому что произошла вот эта магия внутри, пошли бабочки в животе и пришло ощущение и понимание, что я нашла свое предназначение. Я знаю, кем я хочу быть в жизни, что я хочу делать, чем заниматься. Мое призвание на кухне, оно вот здесь.

Считаю это самым большим своим достижением и самым большим счастьем. Это работа, которую обожаешь, которую любишь, которая приносит тебе и удовольствие, и развитие, и средства, и признание, и все-все-все. Поэтому и дополнительные моменты, например, в плане рекламных коллабораций, реализации на кухнях ресторанов, написания книг, моя образовательная деятельность, это производные именно от "МастерШеф". Со стороны коллегам-поварам, которые задействованы только в ресторанном спектре, может показаться, что телевидение — оно не о кулинарии. Но все мы умеем готовить и делаем это прекрасно. Поэтому сказать, что моя зарплата на "МастерШеф" в N раз меньше, чем я зарабатываю на рекламном контракте, например, я не могу. Ведь знаю, что все контракты, всю реализацию я получила и получаю благодаря "МастерШеф".

Очень люблю этот проект! Иногда сижу, думаю, и у меня катятся слезы от того, как прекрасно случилось, что я, простая Оля с Николаевщины, оказалась там. Помню, как смотрела телевизор, не могла понять, как люди в нем помещаются, как они в него попадают, какой это другой мир. И сейчас быть его частью, делать классные вещи, хорошо влиять на людей… Я знаю, что многих где-то мотивирую, где-то вдохновляю, где-то улыбаю. С любовью отношусь и к работе, и к зрителям. Мне от этого так радостно, до слез.

Найти себя и чувствовать себя в этом максимально гармонично и комфортно — настоящее удовольствие. Поэтому воспользуюсь случаем и еще раз поблагодарю этот проект и его команду, людей, которые в меня поверили. В частности Эктора, который меня очень поддерживал. После проекта я с ним работала, он пригласил меня на работу, многому научил, всегда верил, прощал, принимал, отпускал, снова принимал. Как взрослый мужчина, как папа. Поэтому я благодарна "МастерШеф" и хочу, чтобы он никогда не заканчивался. Точно знаю, что нам еще есть чем удивить. Напомню, совсем скоро, этой весной, наших зрителей ждет новый 15-й сезон, он будет особенным.

Ольга Мартыновская Фото: МастерШеф СТБ

В сети есть информация, что вы совладелица ресторана "Les Foodies" в Париже. Работает ли ресторан сегодня? Изменилось ли его меню после начала полномасштабного вторжения?

Во-первых, я уже не имею отношения к этому заведению. Все партнерства и связи разорваны. Все цивильно, вежливо, но мы пошли каждый своим путем. Ресторан существует по тому же адресу. Там изменился и персонал, и меню, и шеф. Остались только те же самые диваны, тарелки, столики и стены. Это навсегда будет моей замечательной французской историей.

Это моя душа, мой рост, мои страхи, мои яркие эмоции, моя маленькая Вера, которая там росла, мое одиночество при куче людей вокруг, и прекрасная страница жизни, которую я очень уважаю и люблю. Иногда, открывая фото, я будто их поглаживаю на телефоне, потому что очень нежно отношусь к этому проекту, к людям, к тому, что со мной там произошло. Возможно когда-то я буду возить гастротуры или экскурсии в Париж, мы будем заходить вместе с моими друзьями и туристами в это заведение, и я обязательно буду рассказывать невероятные истории, которые там произошли.

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