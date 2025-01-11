"Не буду мириться с этим": Эктор Хименес-Браво резко высказался о коррупции в Украине

Телеведущий считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба". Впрочем, каждый должен начать с себя.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво резко высказался о коррупции в Украине. Своими мыслями судья шоу "МастерШеф" поделился в Instagram.

Хименес-Браво написал, что его "задолбала коррупция в Украине".

"Коррупция — это болезнь, отравляющая наше государство изнутри. Но мы можем ее остановить, если начнем с себя. Откажемся молчать. Пока мы боремся с внешним врагом, не забывайте о борьбе с тем, кто разъедает нашу страну изнутри. Украина заслуживает светлого будущего, где есть место только для честности, справедливости и развития", — считает телеведущий.

В частности, Хименес-Браво вспомнил, что мама учила его: чтобы подняться наверх, иногда надо сначала опуститься на дно.

"Я думал, что начало полномасштабной — это и есть наше дно. Точка, с которой мы начнем подниматься", — написал кулинар.

"Но вместо борьбы с врагом внутри, коррупция лишь глубже прорастает в нашей системе", — добавил Эктор.

Он считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба".

"Но я, как человек, который мечтает видеть Украину успешной — не буду мириться с этим", — подчеркнул телеведущий.

Эктор Хименес-Браво резко высказался относительно коррупции в Украине

В частности, шеф-повара поддержала танцовщица Илона Гвоздева.

"Надеюсь чем больше известных людей будет об этом говорить, показывать и освещать возможно тогда у нас появится шанс это немного побороть. Спасибо Эктор за смелость", — написала она в комментариях.

Напомним, Эктор Хименес-Браво сообщил о пополнении в семье.

Также Фокус писал о начале съемок нового сезона "МастерШеф".