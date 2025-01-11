"Не буду мириться с этим": Эктор Хименес-Браво резко высказался о коррупции в Украине
Телеведущий считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба". Впрочем, каждый должен начать с себя.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво резко высказался о коррупции в Украине. Своими мыслями судья шоу "МастерШеф" поделился в Instagram.
Хименес-Браво написал, что его "задолбала коррупция в Украине".
"Коррупция — это болезнь, отравляющая наше государство изнутри. Но мы можем ее остановить, если начнем с себя. Откажемся молчать. Пока мы боремся с внешним врагом, не забывайте о борьбе с тем, кто разъедает нашу страну изнутри. Украина заслуживает светлого будущего, где есть место только для честности, справедливости и развития", — считает телеведущий.
В частности, Хименес-Браво вспомнил, что мама учила его: чтобы подняться наверх, иногда надо сначала опуститься на дно.
"Я думал, что начало полномасштабной — это и есть наше дно. Точка, с которой мы начнем подниматься", — написал кулинар.
"Но вместо борьбы с врагом внутри, коррупция лишь глубже прорастает в нашей системе", — добавил Эктор.
Он считает, что то, что сейчас делается по проблеме с коррупцией, это лишь "показательная борьба".
"Но я, как человек, который мечтает видеть Украину успешной — не буду мириться с этим", — подчеркнул телеведущий.
В частности, шеф-повара поддержала танцовщица Илона Гвоздева.
"Надеюсь чем больше известных людей будет об этом говорить, показывать и освещать возможно тогда у нас появится шанс это немного побороть. Спасибо Эктор за смелость", — написала она в комментариях.
Напомним, Эктор Хименес-Браво сообщил о пополнении в семье.
Также Фокус писал о начале съемок нового сезона "МастерШеф".