Прямо возле университета: в Киеве проходят съемки первого выпуска нового сезона "МастерШеф"

Видео поделились киевляне, которые увидели съемочную площадку прямо возле памятника Тарасу Шевченко.

Related video

В Киеве стартовали съемки первого выпуска нового сезона "МастерШеф". Организаторы решили начать под открытым небом, поэтому съемочную площадку обустроили возле красного корпуса университета имени Шевченко. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

Съемки нового сезона шоу "МастерШеф"

Ведущие проекта Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво ранее анонсировали съемки и приглашали всех желающих в парк Шевченко.

Ведущие сообщали, что 15-му сезону кулинарного шоу быть. Но снимать его будут в новом павильоне, ведь в старый, где снимали 14-ый сезон, попал обломок российской ракеты.

Съемки нового сезона шоу "МастерШеф"

"14 сезон закончился на нашем любимом павильоне, куда зимой этого года попал вражеский обломок... Этот павильон остался в истории и в сердцах каждого из участников, которые были на кухне Мастер Шеф. Но мы не грустим. Уже снимаем новый, 15-й, на новенькой кухне", — писал ведущий Эктор Хименес-Браво. Победительницей 14-го сезона стала Наталка Никишина.

Пока о новом сезоне нет подробностей, известно лишь, что это будет "сезон аматоров".

Напомним, съемки нового сезона шоу "МастерШеф" отложили после того, как россияне попали в павильон во время обстрела Киева 13 ноября. Телеканал "СТБ" сообщал, что в помещении во время атаки никого не было и люди во время обстрела не пострадали.

Главный судья шоу Эктор Хименес-Браво после обстрела отметил, что съемочный павильон "МастерШеф" построили 15 лет назад, и все 14 сезонов шоу были отсняты именно в нем. Юбилейный 15-й сезон должны были снимать еще в ноябре.