Прямо біля університету: в Києві проходять зйомки першого випуску нового сезону "МастерШеф"

Відео поділились кияни, які побачили знімальний майданчик просто біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

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В Києві стартували зйомки першого випуску нового сезону "МастерШеф". Організатори вирішили почати просто неба, тому знімальний майданчик облаштували біля червоного корпуса університету імені Шевченка. Про це повідомляє Telegram-канал "Реальний Київ".

Зйомки нового сезону шоу "МастерШеф"

Ведучі проєкту Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво раніше анонсували зйомки та запрошували усіх охочих до парку Шевченка.

Ведучі повідомляли, що 15-му сезону кулінарного шоу бути. Але знімати його будуть в новому павільйоні, адже в старий, де знімали 14-ий сезон, потрапив уламок російської ракети.

Зйомки нового сезону шоу "МастерШеф"

"14 сезон закінчився на нашому улюбленому павільйоні, куди взимку цього року потрапив ворожий уламок… Цей павільйон залишився в історії та в серцях кожного з учасників, які були на кухні Мастер Шеф. Але ми не сумуємо. Вже знімаємо новий, 15-й, на новенькій кухні", — писав ведучій Ектор Хіменес-Браво. Переможницею 14-го сезону стала Наталка Нікішина.

Поки про новий сезон немає подробиць, відомо лише, що це буде "сезон аматорів".

Нагадаємо, знімання нового сезону шоу "МастерШеф" відклали після того, як росіяни влучили у павільйон під час обстрілу Києва 13 листопада. Телеканал "СТБ" повідомляв, що у приміщенні під час атаки нікого не було та люди під час обстрілу не постраждали.

Головний суддя шоу Ектор Хіменес-Браво після обстрілу зазначив, що знімальний павільйон "МастерШеф" збудували 15 років тому, і всі 14 сезонів шоу були відзняті саме в ньому. Ювілейний 15-й сезон мали знімати ще в листопаді.