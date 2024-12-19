"МастерШеф" знімає 15 сезон: шоу після обстрілу переїхало до нового павільйону (фото)

Старий павільйон "МастерШеф", у якому шоу знімали 14 років, знищила РФ під час повітряної атаки. Через це старт нового сезону відкладали на невизначений час.

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Для нового сезону "МастерШеф" створили новий павільйон після того, як старий зруйнувала РФ під час повітряної атаки на столицю 13 листопада. Команда кулінарного реаліті-шоу показала фото нового знімального майданчика та оголосила про старт знімального процесу. Світлини опублікували 18 грудня на офіційній сторінці шоу в Instagram.

"Наш ювілейний сезон і одночасно наш другий день народження. У новому павільйоні. Але це той самий МастерШеф, який ви так любите і чекаєте", — написали представники проєкту.

15-й сезон "МастерШеф" відзнімуть у новому павільйоні Фото: Instagram / masterchefstb

Команда "МастерШеф" подякувала за підтримку партнерам й українським брендам, а найбільше — українським захисникам.

"Найбільша вдячність, звісно, нашим Силам оборони. Завдяки вам ми маємо можливість створювати українські проєкти під нашим українським небом", — говориться у повідомленні.

Відкриття ювілейного сезону святкували судді проєкту разом з учасниками минулих випусків.

"МастерШеф" анонсує, що в новому сезоні за кітелі змагатимуться аматори.

Команда "МастерШеф" святкує старт зйомок ювілейного сезону Фото: Instagram / masterchefstb 15-й сезон шоу "МастерШеф" зніматимуть у новому павільйоні Фото: Instagram / masterchefstb

Росіяни знищили павільйон "МастерШеф" під час повітряної атаки

Знімання нового сезону шоу "МастерШеф" відклали після того, як росіяни влучили у павільйон під час обстрілу Києва 13 листопада. Телеканал "СТБ" повідомляв, що у приміщенні під час атаки нікого не було та люди під час обстрілу не постраждали.

Росіяни зруйнували павільйон "МастерШеф" Фото: МастерШеф СТБ У зруйнованому росіянами павільйоні відзняли 14 сезонів "МастерШеф" Фото: МастерШеф СТБ

Головний суддя шоу Ектор Хіменес-Браво після обстрілу зазначив, що знімальний павільйон "МастерШеф" збудували 15 років тому, і всі 14 сезонів шоу були відзняті в ньому. Ювілейний 15-й сезон, у якому брали б участь 120 осіб знімальної групи та 100 учасників, мали почати знімати ще в листопаді.

Зазначимо, 19 грудня українська шеф-кухарка, переможниця та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глінська оголосила, що вперше стала мамою. Вона показала фото двох доньок-близнючок, яких народила 4 листопада.