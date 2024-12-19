41-річна суддя "МастерШеф" Ліза Глінська вперше стала мамою — перші фото близнюків

Українська шеф-кухарка та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська вперше стала мамою у 41 рік. Зірка народила двох донечок, новиною про що поділилася через півтора місяця після пологів.

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Українська шеф-кухарка, переможниця та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глінська поділилася радісною новиною — вона вперше стала мамою. Про це вона написала у себе на сторінці в Інстаграм.

Як виявилося, ще 4 листопада Ліза народила двох доньок, проте про поповнення у родині вирішила розповісти лише 19 грудня. Глінська опублікувала зворушливі кадри з пологового та поділилася своїми емоціями.

"Довгий шлях… Миті, на які я чекала так багато років, внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості. Безмежна любов… Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ", — написала шеф-кухарка.

Імена новонароджених донечок Єлизавета Глінська поки що тримає у таємниці.

Ліза також пояснила, чому не повідомляла про свою вагітність і пологи раніше: "Чи любить щастя тишу? Так, я тихенько зберігала своє щастячко під серцем всі 9 місяців вагітності і майже 2 місяці після народження дівчаток. За цей час я пройшла шлях довжиною в декілька життів, отримала безцінний досвід і багато змін. Зараз відчуваю сили і бажання ділитися цим".

Зауважимо, що кілька років тому Ліза пережила втрату дитини через лікарську помилку. Тепер вона щаслива дружина Максима Большакова, у якого є 11-річний син від попередніх стосунків.

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