Супермодель Адріана Ліма вийшла заміж (фото)

Адріана Ліма й Андре Леммерс почали зустрічатися 2021 року і тривалий час тримали свої стосунки в таємниці. У серпні минулого року в них народилася спільна дитина.

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43-річна бразильська супермодель Адріана Ліма вийшла заміж за свого бойфренда, генерального директора у сфері розваг, у Санта-Моніці, Каліфорнія, кінопродюсера Андре Леммерса. Про щасливу подію вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ліма поділилася у своїх історіях фотографією, де тримає за руку чоловіка на тлі пустелі. Камера також сфотографувала крупним планом її каблучку з діамантом.

"Офіційно місіс Ліма Леммерс, вона ж Лаймерс", — йдеться у підписі.

Адріана Ліма показала підписникам свою обручку Фото: Adriana Lima/Instagram

Нещодавно пара повернулася зі своєї поїздки в Абу-Дабі, де, можливо, і було зроблено фото.

Адріана й Андре стали зустрічатися на початку 2021-го, а їхній дебют на червоній доріжці як пари відбувся на Венеційському кінофестивалі. Рік потому в них народилася спільна дитина, яка для супермоделі стала третьою. Хлопчика назвали Ціан Ліма Леммерс. За словами джерел, його ім'я було "натхненне прекрасними кольорами води по всьому світу в таких місцях, як Мальдіви, Багами і Бора-Бора". В Адріани також є дві доньки — 12-річна Валентина і дев'ятирічна Сієнна від колишнього чоловіка, сербського баскетболіста Марко Ярича.

Про свою вагітність Ліма розповіла в соцмережі за допомогою кумедного відео. Одягнена в білий халат, вона тримала позитивний тест на вагітність, поки її американський коханий спостерігав за нею з ліжка і мав такий вигляд, ніби щойно прокинувся. Потім модель вручила чоловікові тест, поки він ще лежав у ліжку.

"Андре любить лякати мене… але сьогодні розплата!" — підписала вона ролик.

Знаменитість також поділилася відео УЗД, написавши, що її дитина з'явиться "восени 2022 року". Малюк народився в серпні.

Про свою вагітність Адріана оголосила дуже оригінально

Адріана Ліма — один із найвідоміших "янголів" білизняного бренду Victoria's Secret. Вона відкривала культовий показ мод у 2003, 2007, 2008, 2010 і 2012 роках. Зірка також працювала з Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior і Anna Sui. Зовсім недавно супермодель поділилася своєю роботою, зробленою для Vogue і Marc Jacobs, а в жовтні повернулася на шоу Victoria's Secret.

Раніше Фокус писав, що Адріана Ліма показала розкішну фігуру в нижній білизні після трьох пологів.