Модель Адріана Ліма чекає на третю дитину

Ексангел Victoria's Secret чекає на дитини від продюсера Андре Леммерса.

Знаменита бразильська модель Адріана Ліма, яка прославилася, як "ангел" бренду спідньої білизни Victoria's Secret вагітна втретє. Про це пише Harpers Bazaar.

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40-річна модель поділилася щасливою новиною на своїй сторінці TikTok. Причому це стало її першим відео у цій соцмережі та воно зібрало вже майже чверть мільйона переглядів. Батьком дитини став кінопродюсер Андре Леммерс ІІІ. З ним модель таємно зустрічалася, перш ніж оголосила про свої стосунки, з'явившись на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у вересні 2021 року.

Ліма повідомила, що малюк має народитися цієї осені. Стать дитини поки що невідома. Це буде її перша дитина з Андре.

[ + – ] Адріана Ліма та Андре Леммерс Фото: Instagram adrianalima [ + – ] Адріана Ліма з дочками Фото: Instagram adrianalima

Стать дитини поки не відома. Адріана вже має дві доньки, 12-річну Валентину та 9-річну Сієнну, від її шлюбу із сербським баскетболістом Марко Яричем. Пара розлучилася у 2016 році, але причини не стали надбанням публіки. Відомо, що Адріана та Марко залишилися друзями та часто проводять час разом із доньками.

Нагадаємо, свій контракт з Victoria's Secret вона розірвала у 2018 році, а у 2014 була другою (після Жизель Бюндхен) найвищою моделлю у світі – за рік роботи вона заробила 9 мільйонів доларів.