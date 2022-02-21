Модель Адриана Лима ждет третьего ребенка

Экс-"ангел" Victoria’s Secret ждет ребенка от продюсера Андре Леммерса

Знаменитая бразильская модель Адриана Лима, которая прославилась, как "ангел" бренда нижнего белья Victoria’s Secret беременна в третий раз. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

40-летняя модель поделилась счастливой новостью на своей странице в TikTok. Причем это стало ее первым видео в этой соцсети и оно собрало уже почти четверть миллиона просмотров. Отцом ребенка стал кинопродюсер Андре Леммерс III. С ним модель встречалась тайно, прежде чем объявила о своих отношениях, появившись на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года.

Лима сообщила, что малыш должен родиться этой осенью. Пол ребенка пока неизвестен. Это будет ее первый ребенок с Андре.

[ + – ] Адриана Лима и Андре Леммерс Фото: Instagram adrianalima [ + – ] Адриана Лима с дочерьми Фото: Instagram adrianalima

Пол ребенка пока не известен. У Адрианы уже есть две дочери, 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна, от ее брака с сербским баскетболистом Марко Яричем. Пара развелась в 2016 году, но причины не стали достоянием публики. Известно, что Адриана и Марко остались друзьями и часто проводят время вместе с дочками.

Напомним, свой контракт с Victoria’s Secret она расторгла в 2018 году, а в 2014 была второй (после Жизель Бюндхен) самой высокооплачиваемой моделью в мире – за год работы она заработала 9 миллионов долларов.