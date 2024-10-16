43-річна Адріана Ліма показала розкішну фігуру в спідній білизні після трьох пологів (відео)

Супермодель не приховувала, наскільки щаслива знову приміряти крила. Вона посилала публіці посмішки та поцілунки.

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Бразильська супермодель Адріана Ліма вийшла на подіум на показі Victoria's Secret 2024 і вразила публіку своєю фігурою. Знаменитість, яка позаторік народила третю дитину, у свої 43 роки має неймовірний вигляд, пише Cosmopolitan.

Красуня продемонструвала одразу два комплекти. Перший раз вона вийшла в блискучому чорному бікіні, доповненому прозорим картатим укороченим топом і відповідними легінсами в рожево-чорну клітинку. Образ завершували чорні хутряні босоніжки і пара ангельських крил.

Її волосся було зібране у високий хвіст. Адріана буквально сяяла, посилаючи публіці посмішки і повітряні поцілунки.

Пізніше вона повернулася на подіум у сліпучо-червоній мереживній мінісукні та відповідних червоних крилах. Ансамбль був доповнений парою кокетливих червоних босоніжок на підборах.

Адріана Ліма Фото: Getty

"Я так рада повернутися в Нью-Йорк на показі Victoria's Secret Fashion Show. Це так хвилююче, тому що саме тут все почалося для мене в 1999 році. Я не знаю. Це божевілля, це божевілля", – захоплено сказала модель під час бесіди з E! News.

Востаннє на шоу Ліма, яка була "ангелом" бренду з 1999 року, виходила 2018-го. Тепер вона повернулася, щоб довести, що вона все ще у формі та надіслати повідомлення хейтерам після того, як минулого року вона стала жертвою жорстоких тролів.

Інсайдери стверджують, що вона була змушена повернутися на перше шоу бренду з 2019 року після того, як її звинуватили в тому, що вона підправила своє обличчя і стала виглядати "невпізнанною" на прем'єрі "Голодних ігор" минулого року.

Пластичні хірурги навіть припустили, які процедури могла перенести супермодель. Після онлайн-обговорень Ліма завдала удару у відповідь, саркастично подякувавши критикам за їхню "стурбованість".

"Це обличчя втомленої мами дівчинки-підлітка, двох дітей передпідліткового віку, одного активного хлопчика, однорічної дитини, яка вчиться ходити, і трьох собак... спасибі за вашу турботу", — підписала вона селфі без макіяжу, опубліковане в Instagram.

Фото: Instagram adrianalima

У Адріани є дочки Валентина (14 років) і Сієнна (12 років) від її колишнього партнера Марко Ярича, а також син Ціан (2 роки) від бойфренда Андре Леммерса.

Сім'я Ліми підтримала її

Ліма вперше підписала контракт з брендом VS 1999 року і органічно вписалася в ряди "ангелів".

Раніше Фокус писав, як Адріана оголосила про своє довгоочікуване повернення на шоу Victoria's Secret.