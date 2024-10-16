43-річна Адріана Ліма показала розкішну фігуру в спідній білизні після трьох пологів (відео)
Супермодель не приховувала, наскільки щаслива знову приміряти крила. Вона посилала публіці посмішки та поцілунки.
Бразильська супермодель Адріана Ліма вийшла на подіум на показі Victoria's Secret 2024 і вразила публіку своєю фігурою. Знаменитість, яка позаторік народила третю дитину, у свої 43 роки має неймовірний вигляд, пише Cosmopolitan.
Красуня продемонструвала одразу два комплекти. Перший раз вона вийшла в блискучому чорному бікіні, доповненому прозорим картатим укороченим топом і відповідними легінсами в рожево-чорну клітинку. Образ завершували чорні хутряні босоніжки і пара ангельських крил.
Її волосся було зібране у високий хвіст. Адріана буквально сяяла, посилаючи публіці посмішки і повітряні поцілунки.
Пізніше вона повернулася на подіум у сліпучо-червоній мереживній мінісукні та відповідних червоних крилах. Ансамбль був доповнений парою кокетливих червоних босоніжок на підборах.
"Я так рада повернутися в Нью-Йорк на показі Victoria's Secret Fashion Show. Це так хвилююче, тому що саме тут все почалося для мене в 1999 році. Я не знаю. Це божевілля, це божевілля", – захоплено сказала модель під час бесіди з E! News.
Востаннє на шоу Ліма, яка була "ангелом" бренду з 1999 року, виходила 2018-го. Тепер вона повернулася, щоб довести, що вона все ще у формі та надіслати повідомлення хейтерам після того, як минулого року вона стала жертвою жорстоких тролів.
Інсайдери стверджують, що вона була змушена повернутися на перше шоу бренду з 2019 року після того, як її звинуватили в тому, що вона підправила своє обличчя і стала виглядати "невпізнанною" на прем'єрі "Голодних ігор" минулого року.
Пластичні хірурги навіть припустили, які процедури могла перенести супермодель. Після онлайн-обговорень Ліма завдала удару у відповідь, саркастично подякувавши критикам за їхню "стурбованість".
"Це обличчя втомленої мами дівчинки-підлітка, двох дітей передпідліткового віку, одного активного хлопчика, однорічної дитини, яка вчиться ходити, і трьох собак... спасибі за вашу турботу", — підписала вона селфі без макіяжу, опубліковане в Instagram.
У Адріани є дочки Валентина (14 років) і Сієнна (12 років) від її колишнього партнера Марко Ярича, а також син Ціан (2 роки) від бойфренда Андре Леммерса.
Ліма вперше підписала контракт з брендом VS 1999 року і органічно вписалася в ряди "ангелів".
Раніше Фокус писав, як Адріана оголосила про своє довгоочікуване повернення на шоу Victoria's Secret.