50-річна Тайра Бенкс уперше за 19 років виступила на модному показі Victoria's Secret (фото)

Знамениту модель запросили взяти участь у показі в серпні 2024 року. Своєю появою Тайра Бенкс викликала фурор у глядачів.

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Американська супермодель, акторка, співачка і телеведуча Тайра Бенкс вийшла на подіум в останні хвилини нової колекції Victoria's Secret 2024, що відбувся ввечері 15 жовтня в Duggal Greenhouse у Нью-Йорку, повідомляє US Мagazine.

50-річна супермодель 90-х і початку 2000-х майже через 20 років після її останньої появи на цьому заході довела, що вона все ще у формі і свої професійні якості не втратила. Бенкс упевнено вийшла на подіум, одягнувши блискучі чорні легінси в парі зі сріблястим ліфом і поясом-корсетом. Образ був завершений відповідною атласною накидкою, що нагадувала крила метелика, яка майоріла на вітрі.

Тайра Бенкс Фото: Getty Images

Досягнувши кінця подіуму, супермодель закрутила накидку в приголомшливій манері та посміхнулася глядачам. Коли шоу завершилося, до Бенкс на сцені приєдналися її колеги-ангели Victoria's Secret.

Модель Тайра Бенкс Фото: Getty Images

Представники бренду оголосили в серпні, що Бенкс приєднається до списку моделей модного показу, знаменуючи повернення Victoria's Secret після шестирічної перерви. "Це безумство — повернутися на подіум Victoria's Secret. Я маю на увазі, типу, божевільно-божевільно, в божевільно-божевільно добре. Я ніколи не думала, що повернуся на цей подіум, якщо чесно", — сказала вона в ролику, опублікованому у вересні на TikTok.

Бенкс вперше взяла участь у показі Victoria's Secret 1996 року, а завершила свою співпрацю з брендом спідньої білизни 2005 року — у цей час модель почала будувати кар'єру на телебаченні.

Раніше, 16 жовтня, Фокус писав про те, що модель "plus-size" Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria's Secret 2024.