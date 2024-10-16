50-летняя Тайра Бэнкс впервые за 19 лет выступила на модном показе Victoria's Secret (фото)

Знаменитая модель была приглашена принять участие в показе в августе 2024 года. Своим появлений Тайра Бэнкс вызвала фурор у зрителей.

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Американская супермодель, актриса, певица и телеведущая Тайра Бэнкс вышла на подиум в последние минуты новой колекции Victoria's Secret 2024, который состоялся вечером 15 октября в Duggal Greenhouse в Нью-Йорке, сообщает US Мagazine.

50-летняя супермодель 90-х и начала 2000-х почти через 20 лет после ее последнего появления на этом мероприятии доказала, что она все еще в форме и свои профессиональные качества не потеряла. Бэнкс уверенно вышла на подиум, надев блестящие черные леггинсы в паре с серебристым лифом и поясом-корсетом. Образ был завершен соответствующей атласной накидкой, напоминающей крылья бабочки, которая развевалась на ветру.

Тайра Бэнкс Фото: Getty Images

Достигнув конца подиума, супермодель закружила накидку в ошеломляющей манере и улыбнулась зрителям. Когда шоу завершилось, к Бэнкс на сцене присоединились ее коллеги-ангелы Victoria's Secret.

Модель Тайра Бэнкс Фото: Getty Images

Представители бренда объявили в августе, что Бэнкс присоединится к списку моделей модного показа, знаменуя возвращение Victoria's Secret после шестилетнего перерыва. "Это безумие — вернуться на подиум Victoria's Secret. Я имею в виду, типа, сумасшедше-сумасшедше, в сумасшедше-сумасшедше хорошо. Я никогда не думала, что вернусь на этот подиум, если честно", — сказала она в ролике, опубликованном в сентябре на TikTok.

Бэнкс впервые приняла участие в показе Victoria's Secret в 1996 году, а завершила свое сотрудничество с брендом нижнего белья в 2005 году — в это время модель начала строить карьеру на телевидении.

Ранее, 16 октября, Фокус писал о том, что модель "plus-size" Эшли Грэм вышла на подиум Victoria's Secret 2024.