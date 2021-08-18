Супермодель Тайра Бэнкс показала себя без парика и макияжа

В последнее время Тайра все чаще демонстрирует подписчикам свое настоящее лицо.

47-летняя американская супермодель 90-ых-начала 2000-ых Тайра Бэнкс показала своим 6,8 млн подписчиков в Instagram, как выглядит до того, как нанесет на лицо макияж и наденет парик.

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Легенда моды, которая сейчас ведет "Танцы со звездами" не только смыла всю косметику с лица, но и продемонстрировала свои настоящие волосы с седыми прядями.

"Некоторые принимают таблетки от холода. Я делаю перерыв в ношении парика", – подписала она серию снимков, на которых позирует с собранными в пучок волосами.

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Тайра широко известна своей любовью к косметическим процедурам и безупречным внешним видом. Однако в последнее время она начала чаще показывать себя настоящую. В прошлом Бэнкс ясно давала понять, что даже без макияжа и парика не все в ее внешности дано Богом. В мемуарах супермодели под названием "Совершенство – это скучно: 10 вещей, которым меня научила моя сумасшедшая, неистовая мама, – о красоте, за***це и о том, как быть боссом", опубликованных в 2018 году, говорится, что знаменитость несколько лет назад перенесла ринопластику.

Она также призналась, что ей не нравятся женщины с естественной красотой, которые осуждают людей, прибегающих к пластической хирургии.

"Естественная красота несправедлива. Мне действительно неудобно, когда эти природные красавицы осуждают любого, кто что-то делает с собой", – подчеркнула Бэнкс.

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Несмотря на положительную реакцию публики на естественные селфи Тайры, профессиональные коллеги звезды не так много отзывались о ее личности. Дженис Дикинсон, известный судья американских топ-моделей, назвала Тайру дешевой и неблагодарной в одном из эпизодов подкаста "За бархатной веревкой", в котором Бэнкс преподнесла гамбургеры из Макдональдса в качестве презентов на Рождество.

Другие люди, с которыми Бэнкс работала на протяжении многих лет, тоже критиковали ее. Лиза Д'Амато, участница 5 сезона шоу "Топ-модель по-американски", сказала, что Тайра использовала их детские травмы, чтобы навредить участникам.

"Ты, Тайра, ты очень хорошо знала, какую ужасную травму причинила мне моя мама, и ты так много говоришь о том, что ты не была бы там, где ты сейчас, без матери и насколько она сильна. Так что, зная это, ты все еще делала это со мной и продолжала делать это с другими девушками, даже после того, как я публично говорила об этом'', – отметила Д'Амато в видео в Instagram, опубликованном в январе этого года.

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Если профессиональная жизнь супермодели бурлит, то на личном фронте у нее все стабильно. У нее есть сын по имени Йорк от бывшего бойфренда Эрика Аслы, с которым она рассталась в 2017 году. С 2019 года Тайра встречается с бизнесменом Луи Беланже-Мартеном.