Супермодель Тайра Бенкс показала себе без перуки та макіяжу

Останнім часом Тайра все частіше демонструє підписникам своє справжнє обличчя.

47-річна американська супермодель 90-их — початку 2000-х Тайра Бенкс показала своїм 6,8 млн підписників в Instagram, який вигляд має до того, як нанесе на обличчя макіяж і одягне перуку.

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Легенда моди, яка зараз веде "Танці з зірками", не тільки змила всю косметику з обличчя, але й продемонструвала свої справжнє волосся з сивими пасмами.

"Деякі приймають таблетки від холоду. Я роблю перерву в носінні перуки", — підписала вона серію знімків, на яких позує з зібраним у пучок волоссям.

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Тайра широко відома своєю любов'ю до косметичних процедур і бездоганним зовнішнім виглядом. Однак останнім часом вона почала частіше показувати себе справжню. У минулому Бенкс ясно давала зрозуміти, що навіть без макіяжу та перуки не все в її зовнішності дано Богом. У мемуарах супермоделі під назвою "Досконалість — це нудно: 10 речей, яким мене навчила моя божевільна, шалена мама, — про красу, задок і про те, як бути босом", опублікованих у 2018 році, говориться, що знаменитість кілька років тому перенесла ринопластику.

Вона також зізналася, що їй не подобаються жінки з природною красою, які засуджують людей, які вдаються до пластичної хірургії.

"Природна краса несправедлива. Мені дійсно незручно, коли ці природні красуні засуджують будь-якого, хто щось робить із собою", — підкреслила Бенкс.

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Незважаючи на позитивну реакцію публіки на природні селфі Тайри, професійні колеги зірки не так гарно відгукувалися про її якості. Дженіс Дікінсон, відома суддя американських топмоделей, назвала Тайру дешевою та невдячною в одному з епізодів подкасту "За оксамитової мотузкою", в якому Бенкс подарувала гамбургери з Макдональдса на Різдво.

Інші люди, з якими Бенкс працювала протягом багатьох років, теж критикували її. Ліза Д'Амато, учасниця 5 сезону шоу "Топмодель по-американськи", сказала, що Тайра використовувала їхні дитячі травми, щоб нашкодити учасникам.

"Ти, Тайро, ти дуже добре знала, яку жахливу травму заподіяла мені моя мама, і ти так багато говориш про те, що ти не була б там, де ти зараз, без матері і наскільки вона сильна. Так що, знаючи це, ти все ще робила це зі мною і продовжувала робити це з іншими дівчатами, навіть після того, як я публічно говорила про це'', — зазначила Д'Амато в відео в Instagram, опублікованому в січні цього року.

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Якщо професійне життя супермоделі вирує, то на особистому фронті у неї все стабільно. У неї є син на ім'я Йорк від колишнього бойфренда Еріка Асли, з яким вона розлучилася в 2017 році. З 2019 року Тайра зустрічається з бізнесменом Луї Беланже-Мартеном.