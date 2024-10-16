Модель "plus-size" Эшли Грэм вышла на подиум Victoria's Secret 2024 (фото)

Супермодель произвела фурор своим выходом на подиум в белье от знаменитого бренда. По словам Эшли Грэм, она рада представлять пышнотелых женщин.

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Американская модель в категории "plus-size" Эшли Грэм вечером 15 октября вышла на подиум Victoria's Secret 2024 года, который состоялся в Duggal Greenhouse в Нью-Йорке, сообщает US Мagazine.

Это был первый показ мод для бренда, в котором приняла участие 36-летняя модель "plus-size". Она прошлась по подиуму в полностью черном наряде: кружевном боди и подходящем черном халате, дополнив образ черными босоножками с ремешками на высоких каблуках. За спиной Эшли виднелись знаменитые крылья "ангела", укращенные черно-золотыми цветами.

Модель Эшли Грэм Фото: Getty Images

Идея принласить Грэм на подиум возникла после того, как бренд Victoria's Secret столкнулся с негативной реакцией из-за отсутствия инклюзивности, что привело к отмене мероприятия в 2019 году, кардинальной реорганизации компании.

"Первый показ мод VS. Я на седьмом небе от счастья, потому что мне уже за тридцать, у меня трое детей. Сейчас я чувствую себя такой пышнотелой и сексуальной, а мой наряд — огонь. Я очень рада представлять на подиуме пышнотелых женщин всех форм и размеров, для меня это большая честь", — сказала она в ролике, который опубликовала в Instagram в начале этого месяца.

Эшли Грэм Фото: Getty Images

Что касается того, что она надеется получить от своего участия в мероприятии, Грэм поделилась: "Никто не ищет красоту. Совершенства не существует. Мы все люди, живущие в телах, которые я считаю красивыми, и я надеюсь, что именно это и есть главный вывод Victoria's Secret".

Ранее, 16 октября, Фокус писал о том, что 78-летняя Шер выступила на показе Victoria's Secret 2024.