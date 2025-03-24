Исчезновение украинской модели Марии Ковальчук в Дубае: семья девушки обжалует версию полиции

Украинская модель, найденная в Дубае со сломанным хребтом после вечеринки с "представителями модельного бизнеса", идет на поправку. Полиция заявила, что она упала на стройплощадке и получила тяжелые травмы.

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Украинская модель, 20-летняя Мария Ковальчук, найденная в Дубае со сломанным хребтом и конечностями, восстанавливается. Ее родственники готовятся оспорить версию полиции ОАЭ о том, что она упала на стройплощадке, пишет британский таблоид Daily Mail.

Западный таблоид отмечает, что Мария зарабатывала деньги в онлайн-сервисе для взрослых OnlyFans. Ковальчук пропала в Дубае 9 марта и более недели не выходила на связь с семьей и друзьями.

Мари. Ковальчук нашли 19 марта на обочине дороги

В итоге девушку нашли 19 марта на обочине дороги, у девушки были сломаны ноги, руки и позвоночник. Полиция заявила, что она получила травмы после падения на стройплощадке в Дубае, куда проникла без разрешения.

Родственники не верят в эту версию. Мать модели по имени Анна рассказывала, что ее дочь исчезла после того, как пошла на вечеринку с двумя мужчинами, представившимися "работниками сферы модельного бизнеса".

"Комплексное расследование показало, что она получила серьезные травмы, войдя в одиночку на закрытую строительную площадку и упав с высоты", — заявили полицейские.

Модель не может говорить после того, как ее обнаружили на обочине дороги со сломанным хребтом и конечностями. Украинку доставили в больницу, где ей понадобилось четыре операции.

Подруга Ковальчук, 31-летняя российская модель Ангелина Дорошенкова, была приглашена на ту же вечеринку 9 марта, но в итоге решила вернуться в Россию за несколько дней до исчезновения украинки.

Напомним, Ковальчук отменила поездку в Таиланд и осталась в ОАЭ для встречи с двумя мужчинами. В день исчезновения она могла посетить вечеринку Porta Potty.

Фокус ранее описывал все подробности "голой вечеринки" в Дубае в 2021 году. Группа обнаженных девушек (предположительно, украинок) позировали в отеле Dubai Marina.