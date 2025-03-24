Зникнення української моделі Марії Ковальчук у Дубаї: родина дівчини оскаржить версію поліції

Українська модель, знайдена в Дубаї зі зламаним хребтом після вечірки з "представниками модельного бізнесу", йде на поправку. Поліція заявила, що вона впала на будмайданчику й дістала важкі травми.

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Українська модель, 20-річна Марія Ковальчук, знайдена в Дубаї зі зламаним хребтом і кінцівками, відновлюється. Її родичі готуються оскаржити версію поліції ОАЕ про те, що вона впала на будмайданчику, пише британський таблоїд Daily Mail.

Західний таблоїд зазначає, що Марія заробляла гроші в онлайн-сервісі для дорослих OnlyFans. Ковальчук зникла в Дубаї 9 березня і понад тиждень не виходила на зв'язок із сім'єю та друзями.

Марі. Ковальчук знайшли 19 березня на узбіччі дороги

У підсумку дівчину знайшли 19 березня на узбіччі дороги, у дівчини були зламані ноги, руки і хребет. Поліція заявила, що вона отримала травми після падіння на будмайданчику в Дубаї, куди проникла без дозволу.

Родичі не вірять у цю версію. Мати моделі на ім'я Анна розповідала, що її донька зникла після того, як пішла на вечірку з двома чоловіками, які представилися "працівниками сфери модельного бізнесу".

"Комплексне розслідування засвідчило, що вона дістала серйозні травми, увійшовши поодинці на закритий будівельний майданчик і впавши з висоти", — заявили поліцейські.

Модель не може говорити після того, як її виявили на узбіччі дороги зі зламаним хребтом і кінцівками. Українку доставили в лікарню, де їй знадобилося чотири операції.

Подругу Ковальчук, 31-річну російську модель Ангеліну Дорошенкову, було запрошено на ту саму вечірку 9 березня, але зрештою вона вирішила повернутися в Росію за кілька днів до зникнення українки.

Нагадаємо, Ковальчук скасувала поїздку в Таїланд і залишилася в ОАЕ для зустрічі з двома чоловіками. У день зникнення вона могла відвідати вечірку Porta Potty.

Фокус раніше описував усі подробиці "голої вечірки" в Дубаї 2021 року. Група оголених дівчат (імовірно, українок) позували в готелі Dubai Marina.