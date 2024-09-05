Модель "plus-size" Эшли Грэм в гламурном платье появилась вечеринке Harper's Bazaar (фото)

Супермодель произвела фурор своим стильным нарядом. Грэм сияла на звездной вечеринке, хотя пришла на мероприятие одна.

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Американская модель, наиболее известна как модель "plus-size" журнала Lane Bryant, Эшли Грэм в среду, 4 сентября, блеснула пышными формами в гламурном золотом платье на коктейльной вечеринке Harper's Bazaar в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

36-летняя звезда подиумов надела шелковое платье с американской проймойна коктейльную вечеринку модного издания, которая состоялась во время Недели моды готовой одежды в Нью-Йорке в Le Veau d'Or. Длинное вечернее приталенной платье с разрезом и шлейфом затягивалось на талии. Эшли приходилось постоянно поддерживать его, чтобы не наступить на подол. Свой образ Грэм дополнила прозрачными туфллями на каблуках с открытым носком и темно-золотым клатчем. Из украшений на ней были золотые серьги и несколько колец. Эшли уложила свои черные длинные волосы набок и нанесла сияющий макияж, подчеркнув карие глаза дымчатыми тенями, подводкой и тушью.

Модель Эшли Грэм Фото: Getty Images

Несмотря на то, что она пришла на вечеринку одна, модель наслаждалась мероприятием в Мидтауне весело беседуя со многими знаменитостями, в частности с американским модельером Кристофером Джоном Роджерсом.

Эшли Грэм 14 лет замужем за кинооператором Джастином Эрвином. История любви пары началась в 2009 году, когда им обоим было по 21 году, они познакомились в церкви. Всего через год влюбленные связали себя узами брака. Сейчас они счастливые родители троих сыновей — четырехлетнего Исаака и двухлетних близнецов Малахию и Романа.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что Эшли Грэм в кружевном наряде посетила мюзикл "Кабаре" на Бродвее.