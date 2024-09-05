Модель "plus-size" Ешлі Грем у гламурній сукні з'явилася на вечірці Harper's Bazaar (фото)
Супермодель викликала фурор своїм стильним вбранням. Грем сяяла на зірковій вечірці, хоча прийшла на захід одна.
Американська модель, найбільш відома як модель "plus-size" журналу Lane Bryant, Ешлі Грем у середу, 4 вересня, блиснула пишними формами в гламурній золотій сукні на коктейльній вечірці Harper's Bazaar у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.
36-річна зірка подіумів одягла шовкову сукню з американською проймою на коктейльну вечірку модного видання, яка відбулася під час Тижня моди готового одягу в Нью-Йорку в Le Veau d'Or. Довга вечірня приталена сукня з розрізом і шлейфом затягувалася на талії. Ешлі доводилося постійно підтримувати її, щоб не наступити на поділ. Свій образ Грем доповнила прозорими туфлями на підборах з відкритим носком і темно-золотим клатчем. З прикрас на ній були золоті сережки і кілька каблучок. Ешлі уклала своє чорне довге волосся набік і нанесла сяючий макіяж, підкресливши карі очі димчастими тінями, підводкою і тушшю.
Незважаючи на те, що вона прийшла на вечірку одна, модель насолоджувалася заходом у Мідтауні весело розмовляючи з багатьма знаменитостями, зокрема з американським модельєром Крістофером Джоном Роджерсом.
Ешлі Грем 14 років одружена з кінооператором Джастіном Ервіном. Історія кохання пари почалася 2009 року, коли їм обом було по 21 році, вони познайомилися в церкві. Лише через рік закохані пов'язали себе узами шлюбу. Нині вони щасливі батьки трьох синів — чотирирічного Ісаака та дворічних близнюків Малахія і Романа.
Раніше, 17 квітня, повідомлялося, що Ешлі Грем у мереживному вбранні відвідала мюзикл "Кабаре" на Бродвеї.