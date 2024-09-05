Модель "plus-size" Ешлі Грем у гламурній сукні з'явилася на вечірці Harper's Bazaar (фото)

Супермодель викликала фурор своїм стильним вбранням. Грем сяяла на зірковій вечірці, хоча прийшла на захід одна.

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Американська модель, найбільш відома як модель "plus-size" журналу Lane Bryant, Ешлі Грем у середу, 4 вересня, блиснула пишними формами в гламурній золотій сукні на коктейльній вечірці Harper's Bazaar у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

36-річна зірка подіумів одягла шовкову сукню з американською проймою на коктейльну вечірку модного видання, яка відбулася під час Тижня моди готового одягу в Нью-Йорку в Le Veau d'Or. Довга вечірня приталена сукня з розрізом і шлейфом затягувалася на талії. Ешлі доводилося постійно підтримувати її, щоб не наступити на поділ. Свій образ Грем доповнила прозорими туфлями на підборах з відкритим носком і темно-золотим клатчем. З прикрас на ній були золоті сережки і кілька каблучок. Ешлі уклала своє чорне довге волосся набік і нанесла сяючий макіяж, підкресливши карі очі димчастими тінями, підводкою і тушшю.

Модель Ешлі Грем Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що вона прийшла на вечірку одна, модель насолоджувалася заходом у Мідтауні весело розмовляючи з багатьма знаменитостями, зокрема з американським модельєром Крістофером Джоном Роджерсом.

Ешлі Грем 14 років одружена з кінооператором Джастіном Ервіном. Історія кохання пари почалася 2009 року, коли їм обом було по 21 році, вони познайомилися в церкві. Лише через рік закохані пов'язали себе узами шлюбу. Нині вони щасливі батьки трьох синів — чотирирічного Ісаака та дворічних близнюків Малахія і Романа.

Раніше, 17 квітня, повідомлялося, що Ешлі Грем у мереживному вбранні відвідала мюзикл "Кабаре" на Бродвеї.