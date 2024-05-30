Модель "plus-size" Ешлі Грем показала дітей, які підросли (фото)

Багатодітна мама відпочиває з родиною в Монако. Вона рідко ділиться кадрами маленьких спадкоємців.

36-річна американська модель Ешлі Грем поділилася кадром дітей, що підросли. Знімки та відео з відпустки зірка подіумів виклала в Instagram з понад 21 млн підписників.

Знаменитість рідко показує своїх маленьких спадкоємців, проте напередодні дозволила підписникам побачити, як підросли дворічні Роман та Малахі.

Хлопчики уважно дивилися телевізор, повернувшись до мами спиною. Родина відпочиває в Монако.

Ешлі Грем

Хлопчики народилися на початку 2022 року. Також Ешлі Грем виховує чотирирічного сина Айзека.

Модель "plus-size" і її чоловік Джастін Ервін познайомилися в церкві та одружилися у 2010 році. Наразі вони виховують трьох спільних дітей і більше не планують ставати батьками, оскільки чоловік зробив вазектомію.

Ешлі Грем з чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, що про вагітність Ешлі Грем стало відомо в липні 2021 року, однак про те, що подружжя чекає саме на близнюків, вони оголосили у вересні 2021 року.

Раніше зірка глянців зізналася, що народження близнюків ніколи не забуде. Поява дітей на світ відбувалася в домашніх умовах. Після пологів Ешлі Грем знепритомніла. Прокинувшись, знаменитість дізналася, що в неї була сильна кровотеча.

Також Фокус писав про появу Ешлі Грем на публіці в розкішному вбранні.