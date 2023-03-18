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Стиль життя

"Стріляє холостими": модель plus-size Ешлі Грем розповіла, що її чоловік зробив вазектомію

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Фото: Instagram @ashleygraham | Ешлі Грем із чоловіком Джастіном Ервіном

Знаменита модель поділилася пікантними подробицями особистого життя, розповівши, що її чоловік переніс "легку" вазектомію.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем в епізоді "Milk Drunk: The Podcast" розповіла, що її 32-річний чоловік, продюсер Джастін Ервін зробив хірургічну операцію. Про це пише PageSix.

"Ми перебуваємо в режимі повної вазектомії. Тепер він стріляє холостими", — сказала модель.

Подружжя, яке в шлюбі з 2010 року, вже має трьох дітей — 3-річного Ісаака, а також однорічних хлопчиків-двійнят Малахі та Романа.

Джастін Ервін з дітьми

Грем пояснила, що вазектомія — це процедура, коли проводиться перев'язка або видалення фрагмента сім'явивідних протоків.

"Це ніби найпростіше. Відразу після цього Джастін пішов зі мною за покупками", — пожартував Грем.

Вона також розповіла, яка щаслива, що їй не потрібно приймати протизаплідні засоби після того, як Ервіну зробили звичайну операцію.

"Мені не потрібно приймати пігулки. Слава богу", — додала Грем.

Ешлі Грем та Джастін Ервін

Нагадаємо, Ешлі Грем поділилася пікантним фото наступного дня після того, як вона прокоментувала своє інтерв'ю з Г'ю Грантом, якого глядачі розкритикували за "грубість" до телеведучої. Зокрема, шанувальників приголомшила поведінка Гранта, який під час розмови з Грем відповідав дуже коротко і всім своїм виглядом показував, що йому нецікаво спілкуватися.

Також Фокус писав, що Ешлі Грем з'явилася в шкіряній обтислій сукні на Тижні моди в Парижі.