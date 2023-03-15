Модель plus-size Ешлі Грем поділилася оголеною фотографією

Знаменита модель не соромиться своїх пишних форм і вже не вперше оголюється перед камерами.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем поділилася майже оголеною фотографією лише через кілька днів після того, як її незручне інтерв'ю з Г'ю Грантом на доріці 95-ї церемонії вручення стало вірусним.

У своєму Instagram-акаунті мати трьох дітей опублікувала селфі, на якому прикрила груди руками, а нижню частину тіла кремовою сумочкою Etro. Своє темне волосся вона заплела в дві довгі коси й доповнила "голий" образ кількома золотими кільцями та сережками.

"🚮🚮🚮", — підписала Грем публікацію із серією хаотичних фотографій, яка також включала знімок, на якому вона була в шкарпетках із роздільниками пальців ніг, зрізала шкіру зі стопи, що омертвіла, і перекусила на червоній доріжці на "Оскарі" 2023 року.

Знаменитість поділилася пікантним фото наступного дня після того, як вона прокоментувала своє інтерв'ю з Г'ю Грантом, якого глядачі розкритикували за "грубість" у ставленні до телеведучої.

"Знаєте що, моя мама говорила мені вбивати людей добротою, то ось так", — сказала Грем TMZ, коли її запитали, чи не образилася вона на холодні відповіді актора.

Під час короткого інтерв'ю, яке тривало менш ніж дві хвилини, Грем поставила 62-річному актору низку питань, які зазвичай ставлять на червоних доріжках. Коли його запитали про костюм, який він вибрав для вечора, Грант прямо повідомив їй, що це "лише" його костюм, створений неназваним "кравцем".

Грем, схоже, не знала, що запитати в Гранта після того, як поставила всі її первісні питання, тому поцікавилася, як це працювати над фільмом "Дістати ножі: Скляна цибулина".

Актор закотив очі та відповів, що з'явився у стрічці лише на кілька хвилин. Грем продовжила, наголосивши, що йому, мабуть, усе одно було весело: "Ем… Трохи", — сухо відповів Грант.

Розмову Ешлі та Г'ю активно обговорюють у мережі. Зокрема, шанувальники були приголомшені поведінкою Гранта, який під час розмови з Грем відповідав дуже коротко та всім своїм виглядом показував, що йому нецікаво спілкуватися.

Раніше Фокус писав, що Ешлі Грем з'явилася в шкіряній обтислій сукні на Тижні моди в Парижі.