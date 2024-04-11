Є нюанс: названа дата премʼєри нової частини історії про Бріджит Джонс

Один з головних героїв картини може не повернутися до зйомок. Так вирішила ще авторка серії романів.

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Стало відомо, коли у світовий прокат вийде четверта частина франшизи "Щоденник Бріджит Джонс". Про це пише Daily Mail.

Universal Pictures оголосила про зйомки нової частини романтичної історії, створеної за книжками Гелен Філдінг. Продовження отримало назву Bridget Jones: Mad About the Boy ("Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчика").

Картина зʼявиться на широких екранах на День закоханих 14 лютого 2025 року.

Рене Зеллвегер у ролі Бріджит Джонс Фото: IMDB

Зйомки добре відомої історії розпочнуться вже у травні 2024 року. До головної ролі матері повернеться Рене Зеллвегер. Також у картині знову зʼявляться Гʼю Грант та Емма Томпсон. Втім, повернення Коліна Ферта залишається під питанням. Сам актор не коментував планів на зйомку в романтичній картині. До того ж, у книжці його героя Марка Дарсі більше немає в живих, а Бріджит стала вдовою.

Колін Ферт Фото: Getty Images

З нових акторів на екранах зʼявляться Чіветель Еджіофор з фільму "Доктор Стрендж" і Лео Вудалл із серіалу "Білий лотос".

Режисером нової частини франшизи буде Майкл Морріс, а сценарій створить авторка серії романів Гелен Філдінг.

Нагадаємо, нову частину "Бріджит Джонс" почнуть знімати вже навесні 2024 року.

Також Фокус писав про заручини Рене Зеллвегер та відомого британського телеведучого.