51-річна Софія Вергара знялася оголеною для реклами власного бренду кави

Телеведуча і модель своїм брендом кави підтримує жінок-виробниць цього напою в Колумбії.

Колумбійсько-американська модель, акторка і телеведуча Софія Вергара, яка запустила власний бренд кави ¡DIOS MÍO! COFFEE, знялася оголеною в рекламі напою, поділившись знімком на сторінці в Instagram.

На знімку вона позує, лежачи в каві і демонструючи вигини фігури, але всі пікантні місця прикривають зерна.

"¡DIOS MÍO! COFFEE походить з моєї любові до колумбійської кави і моїх високих вимог до якості кави. Я виросла в Колумбії і пила колумбійську каву. Останні кілька років ми витратили на створення цих сумішей під керівництвом чудової команди жінок-виробників кави. Жінки становлять 30% колумбійських виробників кави, і для мене велика честь підкреслити їхні родини та спадщину через ¡DIOS MÍO! COFFEE. Походить із гір Колумбії, де кава — це більше, ніж просто напій, вона є вираженням пристрасті та автентичності, ¡DÍOS MIO! COFFEE нагадує про традиції та смаки країни, водночас прославляючи жінок-виробників кави, що стоять за брендом", — заявила Вергара.

Софія Вергара запевняє, що розуміється на хорошій каві Фото: Instagram sofiavergara

Назва бренду перекладається як "Боже мій!" і є поширеним виразом, який використовують латиноамериканці, коли вони відкривають для себе ідеальний смак і аромат.

Софія, яка у своєму віці може похвалитися розкішною фігурою і сяючою шкірою, раніше зізнавалася, що ніколи не прийме старіння і робитиме все, щоб продовжити молодість тіла і духу. Вона не приховує того, що активно користується найкращими та найпередовішими послугами індустрії краси.

"Я відчуваю, що потрібно використовувати все, що є. Я маю на увазі, якщо ви дбаєте про старіння. Нічого страшного, якщо тебе це хвилює. Це не кінець світу. Але якщо так, то зараз навколо так багато всього. Я відчуваю, що зроблю всі пластичні операції, які зможу зробити, коли буду готова. Мені хотілося б, щоб у мене було більше часу простою. Зараз дуже зайнята, а то вже давно що-небудь зробила", — говорила модель.

Раніше Фокус писав, що Софія Вергара показала свою величезну колекцію взуття.