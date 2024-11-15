Девід Бекхем забив гол сніговику у святковому рекламному ролику (відео)

Девід у новому рекламному ролику продемонстрував, що не забув, як грати у футбол.

49-річний британський футболіст Девід Бекхем, який давно завершив свою спортивну кар'єру, живе своє найкраще життя. Він розводить курей, відпочиває з родиною на власній яхті, відвідує гламурні тусовки, а ще — активно знімається в рекламі. Нещодавно він став героєм різдвяного ролика відомого кавового бренду, кадрами якого поділився зі своїми 88 мільйонами підписників в Instagram.

За сюжетом, Девід, власник футбольного клубу Inter Miami, одягає гумові чоботи і виходить на вулицю, де бачить сумного сніговика.

Щоб підбадьорити його, Бекхем вбирає сніговика у футбольну форму і рукавички зі свого гардероба. Колишній капітан збірної Англії кладе капсулу кави на ніс сніговика, а потім, уявивши, що це воротар, забиває йому гол.

У цей же момент він виявляє, що кава в його кухлі майже закінчилася, і, забираючи капсулу, з посмішкою йде додому.

У листопаді минулого року Бекхем був оголошений новим послом кавового бренду поряд з акторами Джорджем Клуні та Сімоною Ешлі. У рамках його партнерства тоді було оголошено, що визнаний шанувальник кави поділиться ексклюзивним баченням справжніх кавових моментів, які він любить.

Крім цієї святкової реклами Девід був зайнятий просуванням яскравої нової святкової колекції BOSS, знявшись в елегантній фотосесії для люксового бренду чоловічого одягу.

Він також узяв на себе нову роль обличчя відомого бренду кухонної техніки, з'явившись у новій рекламній кампанії. У ролику футболіст приїхав на велосипеді з прив'язаною поруч ялинкою, поспішаючи прикрасити свій будинок до свята. Бекхем, любитель повозитися на кухні, приготував вечерю, використовуючи, звісно ж, різноманітні ґаджети компанії, перш ніж накрити на стіл і вдягнути святковий светр.

Раніше Фокус писав, що Девід Бекхем і його дружина Вікторія готують бізнес для єдиної дочки Гарпер Севен.