Дэвид Бекхэм забил гол снеговику в праздничном рекламном ролике (видео)

Дэвид в новом рекламном ролике продемонстрировал, что не забыл, как играть в футбол.

49-летний британский футболист Дэвид Бекхэм, давно завершивший свою спортивную карьеру, живет свою лучшую жизнь. Он разводит кур, отдыхает с семьей на собственной яхте, посещает гламурные тусовки, а еще – активно снимается в рекламе. Недавно он стал героем рождественской ролика известного кофейного бренда, кадрами которого поделился со своими 88 миллионами подписчиков в Instagram.

По сюжету, Дэвид, владелец футбольного клуба Inter Miami, надевает резиновые сапоги и выходит на улицу, где видит грустного снеговика.

Чтобы приободрить его, Бекхэм наряжает снеговика в футбольную форму и перчатки из своего гардероба. Бывший капитан сборной Англии кладет капсулу кофе на нос снеговика, а затем, представив, что это вратарь, забивает ему гол.

В этот же момент он обнаруживает, что кофе в его кружке почти закончился и, забирая капсулу, с улыбкой идет домой.

В ноябре прошлого года Бекхэм был объявлен новым послом кофейного бренда наряду с актерами Джорджем Клуни и Симоной Эшли. В рамках его партнерства тогда было объявлено, что признанный поклонник кофе поделится эксклюзивным видением настоящих кофейных моментов, которые он любит.

Помимо этой праздничной рекламы Дэвид был занят продвижением яркой новой праздничной коллекции BOSS, снявшись в элегантной фотосессии для люксового бренда мужской одежды.

Он также взял на себя новую роль лица известного бренда кухонной техники, появившись в новой рекламной кампании. В ролике футболист приехал на велосипеде с привязанной рядом елкой, спеша украсить свой дом к празднику. Бекхэм — любитель повозиться на кухне, приготовил ужин, используя, конечно же, различные гаджеты компании, прежде чем накрыть на стол и надеть праздничный свитер.

Ранее Фокус писал, что Дэвид Бекхэм и его жена Виктория готовят бизнес для единственной дочери Харпер Севен.