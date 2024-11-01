Дэвид и Виктория Бекхэмы готовят бизнес для единственной дочери: детали

Харпер говорила, что хочет пойти по стопам своей матери-модельера. Девочка надеется создать "удивительный бренд", когда вырастет.

Related video

Дэвид и Виктория Бекхэмы планируют карьерное будущее для дочери Харпер. Об этом пишет The Sun.

Наследница знаменитостей уже заявила, что хочет пойти по стопам своей матери-модельера и надеется создать "удивительный бренд", когда вырастет.

И, кажется, ее знаменитые родители подталкивают дочь на шаг ближе, основывая бизнес, чтобы направлять любые будущие прибыли для Харпер. Как сообщает издание, Виктория Бекхэм основала компанию под названием H7B Limited, что совпадает с полным именем подростка Харпер Севен Бекхэм.

Директором H7B также является бывшая Spice Girl и адвокат.

Такой шаг может подготовить Харпер к ее успешной карьере, ведь несколько брендов уже готовы сотрудничать с новым бизнесом.

Виктория Бекхэм с дочерью Фото: Victoria Beckham/Instagram

Источник рассказал изданию: "Пока что Харпер оставалась достаточно приватной. Но существует огромный спрос со стороны брендов, которые воспринимают ее как человека, на которого бы равнялись многие другие подростки".

Пока это только "административное дело". Дэвид и Виктория не имеют ближайших планов относительно чего-либо коммерческого.

"Это просто увлекательный и веселый вариант для Харпер в дальнейшем", — добавил инсайдер.

Несмотря на то, что дочь Виктории Бекхэм активно фигурирует в социальных сетях своей известной семьи, пока она не имеет собственного аккаунта.

Напомним, Виктория Бекхэм напугана новым романом младшего сына.

Также Фокус писал о костюме Виктории Бекхэм на Хэллоуин-2024.