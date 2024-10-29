Виктория Бекхэм напугана новыми отношениями младшего сына (фото)

Джеки Апостел старше Круза Бекхэма на 10 лет. Избранница юноши — бразильская продюсер и автор песен.

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Новая девушка Круза Бекхэма Джеки Апостел с гордостью демонстрировала свой послеоперационный шрам в нескольких нарядах без спины. Об этом пишет Daily Mail.

И, судя по всему, Виктория Бекхэм поощряла избранницу сына сделать это, якобы давая ей платья от своего модного бренда.

На недавнем показе Виктории на Парижской неделе моды Джеки была в белом атласном платье без спины, которое демонстрировало шрам на ее спине, о котором она недавно рассказала.

Джеки Апостел

Кажется, Джеки и Виктория хорошо ладят, и бразильянка неоднократно демонстрировала удивительное сходство со звездой Spice Girl. Недавно Апостел отпраздновала 29-й день рождения, показав новые кадры с Крузом Бекхэмом, который на 10 лет младше ее.

Джеки Апостел

Бразильская автор песен также примерила черный наряд от бренда мамы своего бойфренда.

"Острый соус и горячие наряды. Спасибо тебе за кружевное произведение мечты @victoriabeckham", — написала Апостел в подписи к публикации в Instagram.

Впрочем, Виктория Бекхэм не отреагировала на упоминание Джеки, несмотря на то, что она довольно активна в соцсетях.

Джеки Апостел

"Виктория последние несколько недель была в очень плохом настроении. Это на нее не похоже. Я слышала, что она не хочет споров с Крузом, но ее пугает разница в возрасте", — говорил инсайдер.

Впрочем, вмешиваться в отношения сына Виктория Бекхэм не планирует. Она надеется, что этот роман быстро закончится. А Дэвид Бекхэм думает, что для Круза эти отношения станут полезным опытом.

"Но он считает, что это мечта любого парня — быть с красивой старшей женщиной", — считает источник.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэмы приобрели имение в Майами.

Также Фокус писал о новом романе Ромео Бекхэма.