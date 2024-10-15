Ромео Бекхэм подтвердил новый роман: что известно о его девушке (фото)

Долгое время Ромео встречался с моделью Мией Реган. После разрыва ему начали приписывать новые отношения с разными женщинами.

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Ромео Бекхэм подтвердил свой роман с американской фотографом Грэй Сорренти. Об этом пишет Daily Mail.

22-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм отправился на свидание с новой избранницей, которой 23 года. Они обнимались и целовались в осеннем Нью-Йорке.

Девушка тоже происходит из известной семьи. Она — дочь модного фотографа Марио Сорренти, известного благодаря съемкам культовой рекламы Кейт Мосс Calvin Klein Obsession в 90-х.

Бывший футболист во время прогулки выглядел непринужденно и продемонстрировал подтянутые и татуированные руки в белом жилете.

Ромео Бекхэм и Грей Сорренти

Он также носил мешковатые джинсы и бейсболку задом вперед.

Тем временем Грей, живущая в Нью-Йорке, была в джинсах и светлой рубашке.

Следуя своему отцу, девушка снимала рекламные кампании для многих брендов класса люкс, включая Loewe и Saint Laurent. На нее в Instagram подписаны Виктория Бекхэм, Рианна и другие знаменитости.

Ромео Бекхэм и Грей Сорренти

Сорренти также сняла ряд звезд, в том числе Дженнифер Лопес для обложки The Wall Street Journal.

За последние недели Ромео связывали с несколькими женщинами после того, как он разошелся с моделью Мией Реган. Его впервые заметили с Грэй во время Недели моды в Париже в прошлом месяце.

Напомним, Бруклин Бекхэм с супругой Николой Пельтц вышел на публику.

Также Фокус писал о слухах о романе Ромео Бекхэма с певицей Джеки Апостол.