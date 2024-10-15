Ромео Бекхем підтвердив новий роман: що відомо про його дівчину (фото)
Тривалий час Ромео зустрічався з моделлю Мією Реган. Після розриву йому почали приписувати нові стосунки з різними жінками.
Ромео Бекхем підтвердив свій роман з американською фотографкою Грей Сорренті. Про це пише Daily Mail.
22-річний син Девіда та Вікторії Бекхем вирушив на побачення з новою обраницею. Вони обіймалися та цілувалися в осінньому Нью-Йорку.
Дівчина також походить з відомої родини. Вона донька модного фотографа Маріо Сорренті, відомого завдяки зйомкам культової реклами Кейт Мосс Calvin Klein Obsession у 90-х.
Колишній футболіст під час прогулянки виглядав невимушено та продемонстрував свої підтягнуті та татуйовані руки в білому жилеті.
Він також носив мішкуваті джинси та бейсболку задом наперед.
Тим часом Грей, яка живе у Нью-Йорку, була в джинсах та світлій сорочці.
Наслідуючи свого батька, дівчина знімала рекламні кампанії для багатьох брендів класу люкс, включаючи Loewe і Saint Laurent. На неї в Instagram підписані Вікторія Бекхем, Ріанна та інші знаменитості.
Сорренті також зняла низку зірок, у тому числі Дженніфер Лопес для обкладинки The Wall Street Journal.
За останні тижні Ромео зв’язували з кількома жінками після того, як він розійшовся з моделлю Мією Реган. Його вперше помітили з Грей під час Тижня моди в Парижі минулого місяця.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем з дружиною Ніколою Пельтц вийшов на публіку.
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