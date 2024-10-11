Нікола Пельтц у чорному боді підтримала Брукліна Бекхема на публіці (фото)
Син Девіда Бекхема представив свій новий бізнес. Він випустив соус за майже 800 гривень.
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц у парних образах вийшли на публіку. Про це пише Daily Mail.
Зіркове подружжя зʼявилося на вечірці з нагоди презентації свого гострого соусу Cloud 23 в барі Marmont в Лос-Анджелесі.
25-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів, який нещодавно запустив свій новий бізнес, представив продукт, який продається за ціною 15 фунтів стерлінгів за пляшку (майже 800 гривень).
Бруклін і 29-річна Нікола були в чорному, і в той час як кухар продемонстрував витончений двобортний костюм, акторка похизувалась своєю стрункою фігурою в боді.
Світська левиця доповнила образ укороченим блейзером, який вона поєднала з чорними колготками та парою високих платформ.
9 квітня 2022 року Бруклін і Нікола одружилися в Палм-Біч, штат Флорида. Вони говорили про бажання стати батьками, проте поки зосереджуються на карʼєрі.
"Я завжди хотів бути молодим татом і завжди хочу мати можливість брати своїх дітей, куди б я не пішов", — зізнавався Бруклін у червневому інтерв’ю People.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем потрапив до лікарні.
Також Фокус писав про появу Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц на Паризькому тижні моди.