Син Вікторії Бекхем потрапив до лікарні: що сталося (фото)

Бруклін Бекхем подякував дружині Ніколі Пельтц за підтримку. На "лікарняному селфі" юнак продемонстрував хороший настрій.

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25-річний британський кулінар та фотограф Бруклін Бекхем був терміново доставлений до лікарні після того, як він зламав плече. Про це син Вікторії Бекхем розповів в Instagram, показавши фото з медичного закладу.

Первісток зіркового подружжя Бекхемів виклав знімок зі свого лікарняного ліжка, розповів про серйозну травму, але не пояснив, що саме сталося.

Незважаючи на обставини, Бруклін виглядав у гарному настрої, усміхаючись на чорно-білому селфі. Зокрема, юнак подякував своїй дружині, американській акторці Ніколі Пельтц.

"Зламав плече, але все добре, бо я маю @nicolaannepeltzbeckham, яка доглядає за мною. Цілую, люблю тебе, крихітко", — зазначив Бруклін Бекхем.

Бруклін Бекхем

Одягнувши лікарняний халат, син Вікторії Бекхем додав власного почуття стилю до образу, адже він продемонстрував бейсболку, яку одягнув задом наперед, попри лікарняну обстановку.

Хоча невідомо, як Бруклін отримав травму руки, минулої ночі він був у сучасному японському ресторані ITO в Нью-Йорку, за даними Daily Mail.

Бруклін та Нікола одружилися у квітні 2022 року. Наразі спільних дітей у пари немає.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltz/Instagram

Нагадаємо, Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем пережили важку втрату: померла їхня домашня улюблениця Нала після візиту до грумера.

Також Фокус писав про плани Брукліна та Ніколи на поповнення в родині.