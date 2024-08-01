Нікола Пельтц емоційно розповіла про втрату в родині (фото)
Кілька місяців тому із життя пішла бабуся акторки. Згодом померла її улюблена собака Нала.
Американська акторка Нікола Пельц висловила своє горе з приводу смерті її собаки Нали на тлі новин, що вона подала в суд на грумера, який доглядав за її домашнім улюбленцем перед смертю. Емоційну заяву дружина Брукліна Бекхема опублікувала в Instagram.
"Я справді все ще переживаю такий шок і біль через те, що моя дитина Нала раптово померла минулого місяця після того, що мало б бути звичайним сеансом догляду", — зазначила невістка Вікторії Бекхем.
Емоційний пост супроводжувався зображенням Ніколи Пельц та його чоловіка Брукліна Бекхема, які ховають свого улюбленого вихованця, обійнявшись перед могилою, обсадженою квітами.
"Я опублікувала цей досвід у своєму Instagram, щоб привернути увагу, і була розбита, почувши жахливі історії багатьох інших, хто пережив таку ж трагедію", — додала акторка, висловивши своє обурення та розпач.
Зірка екрану наголосила, що потрібно змінювати закони, щоб краще захистити домашніх улюбленців.
За словами Ніколи, її собака зазнала травми і перебувала у важкому фізичному стані після того, як пройшла стандартну процедуру грумінгу в пересувному фургоні HoundSpa.
Нала, яку зірка взяла з притулку, важко дихала, і її довелося терміново повезти песика до ветеринарів, де вона померла.
Нагадаємо, померла бабуся Ніколи Пельтц.
Також Фокус писав про плани Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц на дітей.