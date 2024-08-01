Нікола Пельтц емоційно розповіла про втрату в родині (фото)

Кілька місяців тому із життя пішла бабуся акторки. Згодом померла її улюблена собака Нала.

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Американська акторка Нікола Пельц висловила своє горе з приводу смерті її собаки Нали на тлі новин, що вона подала в суд на грумера, який доглядав за її домашнім улюбленцем перед смертю. Емоційну заяву дружина Брукліна Бекхема опублікувала в Instagram.

"Я справді все ще переживаю такий шок і біль через те, що моя дитина Нала раптово померла минулого місяця після того, що мало б бути звичайним сеансом догляду", — зазначила невістка Вікторії Бекхем.

Емоційний пост супроводжувався зображенням Ніколи Пельц та його чоловіка Брукліна Бекхема, які ховають свого улюбленого вихованця, обійнявшись перед могилою, обсадженою квітами.

"Я опублікувала цей досвід у своєму Instagram, щоб привернути увагу, і була розбита, почувши жахливі історії багатьох інших, хто пережив таку ж трагедію", — додала акторка, висловивши своє обурення та розпач.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем

Зірка екрану наголосила, що потрібно змінювати закони, щоб краще захистити домашніх улюбленців.

За словами Ніколи, її собака зазнала травми і перебувала у важкому фізичному стані після того, як пройшла стандартну процедуру грумінгу в пересувному фургоні HoundSpa.

Нала, яку зірка взяла з притулку, важко дихала, і її довелося терміново повезти песика до ветеринарів, де вона померла.

Нагадаємо, померла бабуся Ніколи Пельтц.

Також Фокус писав про плани Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц на дітей.