Бруклін Бекхем заговорив про дітей від Ніколи Пельтц

Зіркова пара одружилася у 2022 році. Шлюб став першим для обох.

25-річний кулінар та фотограф Бруклін Бекхем заговорив про дітей зі своєю дружиною, 29-річною акторкою Ніколою Пельтц. Про це пише InStyle.

У новому інтерв’ю син Девіда Бекхема, який одружився з Ніколою у квітні 2022 року, пояснив, як незабаром пара може вирішити розширити свою родину.

"Я завжди хотів бути молодим татом, але, очевидно, [це] залежить від моєї дружини. Моя дружина теж дуже хоче дітей", — зізнався Бруклін.

Зокрема, шеф-початківець розповів, чому він вирішив взяти прізвище Пельтц-Бекхем.

"Я також хотів вшанувати прізвище моєї дружини, і ми так довго думали про це, і ми просто подумали: "Коли у нас будуть діти, ми хотіли б, щоб маленькі Пельтц-Бекхеми бігали". Я просто подумав, що це мила ідея мати обидва прізвища", — зізнався чоловік американської акторки.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Раніше Бруклін зазначав, що рішення народжувати дітей має бути за його коханою, адже це "її тіло". До того ж, Девіду Бекхему було 23, коли народився його первісток, тому Бруклін також хотів би бути молодим батьком.

Нікола тим часом в інтерв’ю Cosmopolitan UK зізнавалася: "Так, ми точно хочемо дітей. Нам спочатку потрібен будинок, особливо тому, що у нас так багато цуценят. Бруклін зараз дуже хоче дітей, але я хочу спочатку зробити ще кілька речей у своїй кар'єрі".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нікола Пельтц похвалила свекруху Вікторію Бекхем.

Також Фокус писав про готовність дружини Брукліна Бекхема стати мамою.