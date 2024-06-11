Бруклин Бекхэм заговорил о детях от Николы Пельтц

Звездная пара поженилась в 2022 году. Брак стал первым для обоих.

25-летний кулинар и фотограф Бруклин Бекхэм заговорил о детях со своей женой, 29-летней актрисой Николой Пельтц. Об этом пишет InStyle.

В новом интервью сын Дэвида Бекхэма, который женился на Николе в апреле 2022 года, объяснил, как вскоре пара может решить расширить свою семью.

"Я всегда хотел быть молодым папой, но, очевидно, [это] зависит от моей жены. Моя жена тоже очень хочет детей", — признался Бруклин.

В частности, начинающий шеф рассказал, почему он решил взять фамилию Пельтц-Бекхэм.

"Я также хотел почтить фамилию моей жены, и мы так долго думали об этом, и мы просто подумали: "Когда у нас будут дети, мы хотели бы, чтобы маленькие Пельтц-Бекхэмы бегали". Я просто подумал, что это милая идея иметь обе фамилии", — признался муж американской актрисы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Ранее Бруклин отмечал, что решение рожать детей должно быть за его возлюбленной, ведь это "ее тело". К тому же, Дэвиду Бекхэму было 23, когда родился его первенец, поэтому Бруклин также хотел бы быть молодым отцом.

Никола тем временем в интервью Cosmopolitan UK признавалась: "Да, мы точно хотим детей. Нам сначала нужен дом, особенно потому, что у нас так много щенков. Бруклин сейчас очень хочет детей, но я хочу сначала сделать еще несколько вещей в своей карьере".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Напомним, Никола Пельтц похвалила свекровь Викторию Бекхэм.

Также Фокус писал о готовности жены Бруклина Бекхэма стать мамой.