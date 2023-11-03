Готова стать матерью: Никола Пельтц дала откровенное интервью и появилась на обложке глянца

На волне популярности проекта о Дэвиде Бекхэме, вся семья известного футболиста стала чаще появляться на страницах модных журналов.

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Недавно на экраны вышел проект о Дэвиде Бекхэме и на премьеру явилась вся семья актера. Логичным продолжением стал тот факт, что все члены семьи Бекхэмов стали чаще появляться на страницах глянца. И Никола Пельтц, супруга старшего сына футболиста, Бруклина, стала звездой нового номера Harpers Bazaar Тайвань.

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Также актриса и модель дала небольшое интервью, сказав: "Я хочу, чтобы все знали, что каждый может выразить себя через моду и получать от этого удовольствие!".

Никола Пельтц на обложке Harpers Bazaar Тайвань

Не будет преувеличением назвать Николу Пельтц Бекхэм "девушкой с самым высоким содержанием золота", — говорится в статье.

Она родилась в семье миллиардера, ее отец — Нельсон Пельтц, сверхбогатый бизнесмен и партнер фонда по управлению альтернативными инвестициями с состоянием в 500 миллионов долларов. Никола Пельц Бекхэм "родилась в золотых пеленках" и выросла под опекой родителей и шести братьев.

Никола Пельтц для Harpers Bazaar Тайвань

Но что действительно сделало ее звездой, так это брак с таким же удачливым юношей – Бруклином Бекхэмом.

Их свадьбу, которая состоялась в апреле 2022 года в Палм-Бич, США, уже назвали "свадьбой века". И чтобы выразить свою глубокую любовь к жене, Бруклин после свадьбы взял фамилию Николы "Пельтц".

Но Никола Пельтц все еще остается любимицей своего отца и своих братьев. Никола рано проявила интерес к актерской карьере. Она пришла в индустрию в 11 лет и начала сниматься в фильмах, а в 12 лет наняла агента, который помог ей в карьере. Ее мать, которая также является супермоделью, поначалу была против этого, но в конце концов позволила дочери выразить свою страсть, увидев, как она устроилась на работу в Манхэттенский драматический клуб.

С момента прихода в индустрию ее наиболее известные работы включают "Аватар: Последний маг воздуха", "Мотель Бейтса" и "Трансформеры 4: Эпоха истребления". Впрочем, она признается, что часто получала отказ. И ее мать всегда учила ее двигаться дальше.

Никола Пельтц для Harpers Bazaar Тайвань

Но в интервью она говорила большей частью о моде.

"Я фанатик моды. Было время, когда я была ребенком и любила носить майки. Когда мне было 11 лет, я даже надела майку на премьеру фильма", — призналась Никола.

Также она рассказала, что готова статься матерью. И Бруклин ее в этом поддерживает.

"Бруклин думает, что может стать отцом в любой момент, когда я буду готова. Сейчас мы по-прежнему концентрируемся на карьере, но также с нетерпением ждем того дня, когда станем родителями", — рассказала Никола.

Напомним, ранее Фокус писал о том, в какой роскоши живут Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм.