Отдых на море и элитная недвижимость: как живут Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Фотограф и актриса, которые происходят из знаменитых семей, поженились в апреле 2022 года.

Related video

Стало известно, как живут Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм после роскошной свадьбы весной 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

24-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов долгое время пытался избавиться от своего имиджа "непо-ребенка", пробуя себя в различных хобби. Первенец Бекхэмов был моделью, фотографом и начинающим шеф-поваром, который продюсирует сериал Facebook Watch Cookin' with Brooklyn. Из-за неприбыльных занятий и влиятельных родителей Бруклин получал волну насмешек в сети.

Между тем его жена Никола столкнулась с такой же критикой в роли актрисы. 28-летняя звезда экрана наиболее известна своей ролью в драматическом сериале A&E "Мотель Бейтса" и появлением в боевике 2014 года "Трансформеры: Эра истребления".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: brooklynpeltzbeckham

С 2020 года у нее было всего две актерские работы — появилась в одном эпизоде криминального сериала Hulu "Добро пожаловать в Чиппендейлз" и в фильме Netflix "Отпусти", где она сыграла второстепенную роль.

Сейчас Никола пишет сценарий, продюсирует, режиссирует и играет главную роль в фильме под названием "Лола Джеймс", который производит Lola Film Productions Ltd.

Актриса является единоличным директором компании и, вероятно, финансирует проект сама или через своего отца-миллиардера.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

И без того привилегированная пара стала еще более популярной в апреле 2022 года, когда они официально поженились в Палм-Бич.

Теперь семья Пельц-Бекхэм живет между Нью-Йорком, поместьем Нельсона Пельтца в Палм-Бич, штат Флорида, и роскошной квартирой семьи в эксклюзивном комплексе в Лос-Анджелесе, где Рианна недавно купила пентхаус за 21 миллион долларов, который когда-то принадлежал Мэттью Перри.

Отдых на море

Никола и Бруклин встретили новый 2023 год путешествием на роскошной яхте в Лос-Кабос, Мексика, где к ним присоединилась певица Селена Гомес.

В июле этого же года пара снова была на море. Они провели время в Сен-Тропе с родителями актрисы. Путешествие состоялось на фоне третьей годовщины помолвки влюбленных.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в Сен-Тропе

Нью-Йорк

Звездная пара любит делиться кадрами своей жизни в сети, но никогда не показывает свое местонахождение.

Однако ранее Никола поделилась серией фотографий в Instagram, обнимаясь с лучшей подругой Селеной Гомес, и сообщается, что они были сделаны в поместье ее отца-миллиардера в северной части Нью-Йорка.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм с Селеной Гомес

Нельсон Пельтц и его жена Клаудия в течение последних 30 лет скупали землю в районе горы Киско на севере штата Нью-Йорк. Сейчас они владеют семью земельными участками, которые разбиты на два мегакомплекса.

Первый — это там, где они живут, он состоит из трех участков, где центральная часть — гигантский особняк и бассейн, где Бруклин и Никола принимали Селену Гомес. На участке достаточно места для полноразмерного футбольного поля, поля для гольфа на две лунки и вертолетной площадки.

В прошлом году миллиардер выставил на продажу недвижимость за 10 миллионов долларов — на 10,55 миллионов долларов меньше, чем он заплатил — но до сих пор не смог ее продать.

Палм-Бич, Флорида

Семья Пельтц также владеет роскошным особняком на берегу океана в Палм-Бич, который Нельсон приобрел в 1987 году за 13,5 млн долларов. Именно там прошла свадьба Бруклина и Николы в апреле 2022 года.

В поместье есть бассейн, спа-центр, баскетбольные и теннисные корты.

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Лос-Анджелес

Неизвестно, где именно живут Бруклин и Никола в Лос-Анджелесе с тех пор, как они лишились своего особняка в Беверли-Хиллз стоимостью 10,5 млн долларов.

Они приобрели элитную недвижимость в июне 2021 года, чтобы продать ее через 14 месяцев за 9,25 млн долларов, заработав 1,25 млн долларов.

До отношений с Бруклином американская актриса также имела собственную квартиру в Лос-Анджелесе.

Напомним, Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм провели время с братом актрисы.

Также Фокус писал о парных образах Бруклина и Николы, в которых они отдыхали в Сен-Тропе.