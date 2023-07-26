Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в парных образах отдыхают в Сен-Тропе (фото)

Звездную пару "поймали" местные папарацци на яхте.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц и кулинар Бруклин Бекхэм продемонстрировали идеальные парные образы для летнего отдыха. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару заметили в Сен-Тропе, когда они проводили еще один день на яхте. Супруги, которые недавно отпраздновали третью годовщину помолвки, выбрали кремовые ансамбли.

Никола продемонстрировала фигуру в топе на завязках и добавила джинсовое мини. Актриса сочетала свой ансамбль с шелковым шарфом, завязанным вокруг хвоста, и солнцезащитными очками.

Тем временем Бруклин демонстрировал нежный стиль Ривьеры в рубашке изо льна, бежевых шортах и трендовых солнцезащитных очках.

Бруклин подал Николе руку, когда они направлялись к своему роскошному судну.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

В прошлом году пара поженилась на идиллической церемонии в Палм-Бич, и с тех пор Бруклин демонстрирует свою преданность жене с помощью татуировок — недавно обнаружив, что 70 из 100 его чернильных рисунков являются данью возлюбленной.

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Напомним, Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм провели время с братом актрисы.

Также Фокус писал о том, как Никола Пельтц провела День независимости США.